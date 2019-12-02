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На Донбасі двоє українських бійців підірвалися на мінному полі

На Донбасі двоє українських бійців підірвалися на мінному полі
Двоє військовослужбовців, відрізані полум'ям під час гасіння пожежі під Верхньоторецьким, підірвалися на мінному полі противника.

Про це повідомляє у facebook оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню в «сірій зоні», двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника", - зазначається у повідомленні.

Відомо, що про зникнення двох українських воїнів стало відомо вранці 6 вересня. Бійці були відрізані полум’ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького. Разом з рятувальниками та особовим складом інших підрозділів ООС військові ЗСУ займалися ліквідацією масштабних лісових та степових пожеж.

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Теги: Донбас, смерть, військові
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