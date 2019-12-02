На Донбасі двоє українських бійців підірвалися на мінному полі
Сьогодні, 18:01
Двоє військовослужбовців, відрізані полум'ям під час гасіння пожежі під Верхньоторецьким, підірвалися на мінному полі противника.
Про це повідомляє у facebook оперативно-тактичне угруповання "Схід".
"Під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню в «сірій зоні», двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника", - зазначається у повідомленні.
Відомо, що про зникнення двох українських воїнів стало відомо вранці 6 вересня. Бійці були відрізані полум’ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького. Разом з рятувальниками та особовим складом інших підрозділів ООС військові ЗСУ займалися ліквідацією масштабних лісових та степових пожеж.
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Про це повідомляє у facebook оперативно-тактичне угруповання "Схід".
"Під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню в «сірій зоні», двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника", - зазначається у повідомленні.
Відомо, що про зникнення двох українських воїнів стало відомо вранці 6 вересня. Бійці були відрізані полум’ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького. Разом з рятувальниками та особовим складом інших підрозділів ООС військові ЗСУ займалися ліквідацією масштабних лісових та степових пожеж.
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