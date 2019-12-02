На Донбасі двоє українських бійців підірвалися на мінному полі

Двоє військовослужбовців, відрізані полум'ям під час гасіння пожежі під Верхньоторецьким, підірвалися на мінному полі противника.Про це повідомляє у facebook оперативно-тактичне угруповання "Схід"."Під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню в «сірій зоні», двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника", - зазначається у повідомленні.Відомо, що про зникнення двох українських воїнів стало відомо вранці 6 вересня. Бійці були відрізані полум’ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького. Разом з рятувальниками та особовим складом інших підрозділів ООС військові ЗСУ займалися ліквідацією масштабних лісових та степових пожеж.