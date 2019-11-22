Волинянин, який вкрав автівку у свого роботодавця, сяде у тюрму





Про це йдеться у вироку Локачинського районного суду Волинської області, - пишуть

Так, у ніч з 15 на 16 червня 2020 року раніше судимий волинянин проник до складського приміщення, звідки вкрав автомобіль Volkswagen з реєстраційним номером Республіки Польща. А також прихопив із собою три каністри. На краденому авто злодій поїхав до Ковеля. Але довго тішитися автомобілем чоловіку не вдалося, бо його спіймали поліцейські.



У суді обвинувачений визнав свою вину та розкаявся, проте відмовився давати покази.



Натомість потерпілий розповів, що обвинувачений працював у нього за цивільно-правовою угодою. Він зазначив, що не розуміє мотивів вчинення ним кримінальних правопорушень. Автомобіль йому повернули на зберігання, натомість інші матеріальні збитки не відшкодовано. Потерпілий просив суворо не карати обвинуваченого.



Однак суд призначив рецидивісту покарання у виді позбавлення волі на п’ять років, приєднавши шість місяців невідбутого покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Раніше судимий волинянин знову став на злочинний шлях, вкравши авто Volkswagen LT 46. Він проведе за ґратами п’ять років та шість місяців.Про це йдеться у вироку Локачинського районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Так, у ніч з 15 на 16 червня 2020 року раніше судимий волинянин проник до складського приміщення, звідки вкрав автомобіль Volkswagen з реєстраційним номером Республіки Польща. А також прихопив із собою три каністри. На краденому авто злодій поїхав до Ковеля. Але довго тішитися автомобілем чоловіку не вдалося, бо його спіймали поліцейські.У суді обвинувачений визнав свою вину та розкаявся, проте відмовився давати покази.Натомість потерпілий розповів, що обвинувачений працював у нього за цивільно-правовою угодою. Він зазначив, що не розуміє мотивів вчинення ним кримінальних правопорушень. Автомобіль йому повернули на зберігання, натомість інші матеріальні збитки не відшкодовано. Потерпілий просив суворо не карати обвинуваченого.Однак суд призначив рецидивісту покарання у виді позбавлення волі на п’ять років, приєднавши шість місяців невідбутого покарання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію