7 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження святкує волонтер та мандрівниця Христина Лесюк (на фото).
День народження відзначають режисер, відеооператор Андрій Повзун, волинська поетеса, заслужений вчитель України Ніна Горик та народний артист України, заслужений працівник культури Олександр Огороднік.
День народження також у народного артиста України, актора Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Олександра Якимчука та його колеги Олени Гайової.
Іменинниками цього дня є Варфоломій, Тит та Мина.
Вітаємо їх усіх зі святом. Зичимо здоров’я, радості від життя та достатку.
Крім того, 7 вересня народилась ще одна волинянка - поетеса Євгенія Лещук (1928-2010 роки). Почесна громадянка Волині є автором більше 20 книжок, а також багатьох газетних і журнальних публікацій, телефільмів і текстів пісень.
Міністерство оборони України 7 вересня щороку святкує День військової розвідки України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
День народження відзначають режисер, відеооператор Андрій Повзун, волинська поетеса, заслужений вчитель України Ніна Горик та народний артист України, заслужений працівник культури Олександр Огороднік.
День народження також у народного артиста України, актора Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Олександра Якимчука та його колеги Олени Гайової.
Іменинниками цього дня є Варфоломій, Тит та Мина.
Вітаємо їх усіх зі святом. Зичимо здоров’я, радості від життя та достатку.
Крім того, 7 вересня народилась ще одна волинянка - поетеса Євгенія Лещук (1928-2010 роки). Почесна громадянка Волині є автором більше 20 книжок, а також багатьох газетних і журнальних публікацій, телефільмів і текстів пісень.
Міністерство оборони України 7 вересня щороку святкує День військової розвідки України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
7 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку реконструюють освітлення поблизу Лютеранської Кірхи
06 вересень, 23:28
Жінка загинула, двоє дітей – травмовані: поблизу Луцька Mercedes протаранив бус, в якому було семеро людей
06 вересень, 23:03
Окупанти обстріляли позиції ЗСУ на Луганщині, загинув український військовий
06 вересень, 22:47
Лучани пропонують встановити світлофор на аварійній ділянці дороги Луцьк – Рованці
06 вересень, 22:21