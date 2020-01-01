У Луцьку планують капітально відремонтувати сквер





Про це інформує



Виконавця робіт визначать через відкриті торги. Замовником виступає департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.



Тендерні пропозиції приймають до 15 вересня. Строк виконання робіт – до 30 листопада. Очікувана вартість робіт становить 232 тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Капітальний ремонт скверу на проспекті Відродження, 32 (біля ЛНВК ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 на перетині вулиці Писаревського – проспекту Відродження) коштуватиме до 232 тисяч гривень.Про це інформує «Волинь Online» Виконавця робіт визначать через відкриті торги. Замовником виступає департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.Тендерні пропозиції приймають до 15 вересня. Строк виконання робіт – до 30 листопада. Очікувана вартість робіт становить 232 тисячі гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію