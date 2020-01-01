вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку планують капітально відремонтувати сквер

У Луцьку планують капітально відремонтувати сквер
Капітальний ремонт скверу на проспекті Відродження, 32 (біля ЛНВК ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 на перетині вулиці Писаревського – проспекту Відродження) коштуватиме до 232 тисяч гривень.

Про це інформує «Волинь Online».

Виконавця робіт визначать через відкриті торги. Замовником виступає департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.

Тендерні пропозиції приймають до 15 вересня. Строк виконання робіт – до 30 листопада. Очікувана вартість робіт становить 232 тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Відродження, сквер, капітальний ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку планують капітально відремонтувати сквер
Сьогодні, 06:11
У сільській школі на Волині облаштують внутрішні туалети
Сьогодні, 05:24
На Волині судили валютника
Сьогодні, 04:31
В Еквадорі грабіжники увірвались до cтудентки під час уроку в Zoom. ВІДЕО
Сьогодні, 03:15
У волинському селі збудують сучасну амбулаторію
Сьогодні, 02:26
Схожі новини
У Луцьку вирішували, як реконструювати двір, який не бачив ремонту понад 30 років. ФОТО У Луцьку вирішували, як реконструювати двір, який не бачив ремонту понад 30 років. ФОТО
04 вересень, 04:09
У Старому місті вандали понищили ліхтарі у сквері. ФОТО У Старому місті вандали понищили ліхтарі у сквері. ФОТО
19 серпень, 19:40
У Луцьку за понад 10 мільйонів гривень відремонтують частину проспекту Відродження У Луцьку за понад 10 мільйонів гривень відремонтують частину проспекту Відродження
11 серпень, 03:34
У Луцьку за майже 90 мільйонів гривень хочуть капітально відремонтувати вулицю У Луцьку за майже 90 мільйонів гривень хочуть капітально відремонтувати вулицю
02 серпень, 04:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку планують капітально відремонтувати сквер
Сьогодні, 06:11
 0
У сільській школі на Волині облаштують внутрішні туалети
Сьогодні, 05:24
 0
На Волині судили валютника
Сьогодні, 04:31
 0
В Еквадорі грабіжники увірвались до cтудентки під час уроку в Zoom. ВІДЕО
Сьогодні, 03:15
 0
У волинському селі збудують сучасну амбулаторію
Сьогодні, 02:26
 0
Медіа
відео
1/8