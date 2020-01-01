У волинському селі збудують сучасну амбулаторію
Сьогодні, 02:26
Виконавця будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вулиці Центральна,13 в селі Чорниж Маневицького району визначать через відкриті торги.
Організовує торги департамент інфраструктури Волинської ОДА, пише «Волинь Online».
Тендерні пропозиції приймають до 20 вересня, розпочнуть аукціон 21 вересня.
Строк виконання робіт – до кінця 2021 року.
Очікувана вартість становить 8,757 мільйона гривень.
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Організовує торги департамент інфраструктури Волинської ОДА, пише «Волинь Online».
Тендерні пропозиції приймають до 20 вересня, розпочнуть аукціон 21 вересня.
Строк виконання робіт – до кінця 2021 року.
Очікувана вартість становить 8,757 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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