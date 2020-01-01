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У волинському селі збудують сучасну амбулаторію

У волинському селі збудують сучасну амбулаторію
Виконавця будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вулиці Центральна,13 в селі Чорниж Маневицького району визначать через відкриті торги.

Організовує торги департамент інфраструктури Волинської ОДА, пише «Волинь Online».

Тендерні пропозиції приймають до 20 вересня, розпочнуть аукціон 21 вересня.

Строк виконання робіт – до кінця 2021 року.

Очікувана вартість становить 8,757 мільйона гривень.

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Теги: Чорниж, амбулаторія, будівництво
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