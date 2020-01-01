У волинському селі збудують сучасну амбулаторію





Організовує торги департамент інфраструктури Волинської ОДА, пише



Тендерні пропозиції приймають до 20 вересня, розпочнуть аукціон 21 вересня.



Строк виконання робіт – до кінця 2021 року.



Очікувана вартість становить 8,757 мільйона гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконавця будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вулиці Центральна,13 в селі Чорниж Маневицького району визначать через відкриті торги.Організовує торги департамент інфраструктури Волинської ОДА, пише «Волинь Online» Тендерні пропозиції приймають до 20 вересня, розпочнуть аукціон 21 вересня.Строк виконання робіт – до кінця 2021 року.Очікувана вартість становить 8,757 мільйона гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію