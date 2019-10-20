Волинські грибники у соцмережах хизуються чималим «уловом». ФОТО





У спільноті Грибники Волині скинув фото зібраних грибів В’ячеслав Петрук. Як розповів





Мешканці Володимира та району також поділилися фотографіями зібраного грибного урожаю у фейсбуці. Здебільшого трапляються грибникам маслята, рідше – білі гриби.





Ось такі грибочки назбирали мешканці Любомльщини:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Грибний сезон на Волині саме у розпалі, адже дощова погода і теплі ночі – прекрасні умови для росту грибів. Грибники Володимира-Волинського та району, а також Любомльщини поділилися у мережі фотографіями результатів тихого полювання.У спільноті Грибники Волині скинув фото зібраних грибів. Як розповів БУГу , збирав у Головному, Любомльського району.Мешканці Володимира та району також поділилися фотографіями зібраного грибного урожаю у фейсбуці. Здебільшого трапляються грибникам маслята, рідше – білі гриби.Ось такі грибочки назбирали мешканці Любомльщини:

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