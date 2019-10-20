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Волинські грибники у соцмережах хизуються чималим «уловом». ФОТО

Волинські грибники у соцмережах хизуються чималим «уловом». ФОТО
Грибний сезон на Волині саме у розпалі, адже дощова погода і теплі ночі – прекрасні умови для росту грибів. Грибники Володимира-Волинського та району, а також Любомльщини поділилися у мережі фотографіями результатів тихого полювання.

У спільноті Грибники Волині скинув фото зібраних грибів В’ячеслав Петрук. Як розповів БУГу, збирав у Головному, Любомльського району.

Волинські грибники у соцмережах хизуються чималим «уловом». ФОТО
Волинські грибники у соцмережах хизуються чималим «уловом». ФОТО
Волинські грибники у соцмережах хизуються чималим «уловом». ФОТО
Волинські грибники у соцмережах хизуються чималим «уловом». ФОТО
Волинські грибники у соцмережах хизуються чималим «уловом». ФОТО
Волинські грибники у соцмережах хизуються чималим «уловом». ФОТО

Мешканці Володимира та району також поділилися фотографіями зібраного грибного урожаю у фейсбуці. Здебільшого трапляються грибникам маслята, рідше – білі гриби.

Волинські грибники у соцмережах хизуються чималим «уловом». ФОТО
Волинські грибники у соцмережах хизуються чималим «уловом». ФОТО
Волинські грибники у соцмережах хизуються чималим «уловом». ФОТО
Волинські грибники у соцмережах хизуються чималим «уловом». ФОТО
Волинські грибники у соцмережах хизуються чималим «уловом». ФОТО
Волинські грибники у соцмережах хизуються чималим «уловом». ФОТО
Волинські грибники у соцмережах хизуються чималим «уловом». ФОТО
Волинські грибники у соцмережах хизуються чималим «уловом». ФОТО
Волинські грибники у соцмережах хизуються чималим «уловом». ФОТО

Ось такі грибочки назбирали мешканці Любомльщини:

Волинські грибники у соцмережах хизуються чималим «уловом». ФОТО
Волинські грибники у соцмережах хизуються чималим «уловом». ФОТО
Волинські грибники у соцмережах хизуються чималим «уловом». ФОТО
Волинські грибники у соцмережах хизуються чималим «уловом». ФОТО
Волинські грибники у соцмережах хизуються чималим «уловом». ФОТО
Волинські грибники у соцмережах хизуються чималим «уловом». ФОТО
Волинські грибники у соцмережах хизуються чималим «уловом». ФОТО
Волинські грибники у соцмережах хизуються чималим «уловом». ФОТО
Волинські грибники у соцмережах хизуються чималим «уловом». ФОТО
Волинські грибники у соцмережах хизуються чималим «уловом». ФОТО
Волинські грибники у соцмережах хизуються чималим «уловом». ФОТО
Волинські грибники у соцмережах хизуються чималим «уловом». ФОТО

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Теги: гриби, грибники, улов
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