Волинські грибники у соцмережах хизуються чималим «уловом». ФОТО
Сьогодні, 21:23
Грибний сезон на Волині саме у розпалі, адже дощова погода і теплі ночі – прекрасні умови для росту грибів. Грибники Володимира-Волинського та району, а також Любомльщини поділилися у мережі фотографіями результатів тихого полювання.
У спільноті Грибники Волині скинув фото зібраних грибів В’ячеслав Петрук. Як розповів БУГу, збирав у Головному, Любомльського району.
Мешканці Володимира та району також поділилися фотографіями зібраного грибного урожаю у фейсбуці. Здебільшого трапляються грибникам маслята, рідше – білі гриби.
Ось такі грибочки назбирали мешканці Любомльщини:
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У спільноті Грибники Волині скинув фото зібраних грибів В’ячеслав Петрук. Як розповів БУГу, збирав у Головному, Любомльського району.
Мешканці Володимира та району також поділилися фотографіями зібраного грибного урожаю у фейсбуці. Здебільшого трапляються грибникам маслята, рідше – білі гриби.
Ось такі грибочки назбирали мешканці Любомльщини:
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