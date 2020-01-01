У Луцьку реконструюють освітлення поблизу Лютеранської Кірхи





Про це інформує



Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів. Організовує аукціон департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції приймають до 15 вересня.



Строк виконання робіт – до 1 листопада. Очікувана вартість становить 688,935 тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на вулиці Караїмській, 16 на території Лютеранської Кірхи у Луцьку коштуватиме майже 700 тисяч гривень.Про це інформує «Волинь Online» Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів. Організовує аукціон департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції приймають до 15 вересня.Строк виконання робіт – до 1 листопада. Очікувана вартість становить 688,935 тисячі гривень.

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