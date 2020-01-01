У Луцьку реконструюють освітлення поблизу Лютеранської Кірхи
06 вересень, 23:28
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на вулиці Караїмській, 16 на території Лютеранської Кірхи у Луцьку коштуватиме майже 700 тисяч гривень.
Про це інформує «Волинь Online».
Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів. Організовує аукціон департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції приймають до 15 вересня.
Строк виконання робіт – до 1 листопада. Очікувана вартість становить 688,935 тисячі гривень.
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Про це інформує «Волинь Online».
Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів. Організовує аукціон департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції приймають до 15 вересня.
Строк виконання робіт – до 1 листопада. Очікувана вартість становить 688,935 тисячі гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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