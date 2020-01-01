На Волині судили валютника
Сьогодні, 04:31
У Ковелі на Привокзальній площі, поблизу входу в залізничний вокзал, місцевий валютник обміняв жінці 10 доларів США на 260 гривень.
Його «на гарячому» затримали працівники поліції, пише Ковель медіа.
За порушення правил валютних операцій поліцейські склали на нього протокол і невдовзі скерували матеріали справи до суду.
Суддя Ковельського міськрайонного суду Сергій Панасюк постановив звільнити валютника від адміністративної відповідальності в зв’язку з малозначністю вчиненого правопорушення та повернути йому 10 доларів США, обмежившись щодо нього усним зауваженням.
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Його «на гарячому» затримали працівники поліції, пише Ковель медіа.
За порушення правил валютних операцій поліцейські склали на нього протокол і невдовзі скерували матеріали справи до суду.
Суддя Ковельського міськрайонного суду Сергій Панасюк постановив звільнити валютника від адміністративної відповідальності в зв’язку з малозначністю вчиненого правопорушення та повернути йому 10 доларів США, обмежившись щодо нього усним зауваженням.
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