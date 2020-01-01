На Волині судили валютника





Його «на гарячому» затримали працівники поліції, пише



За порушення правил валютних операцій поліцейські склали на нього протокол і невдовзі скерували матеріали справи до суду.



Суддя Ковельського міськрайонного суду Сергій Панасюк постановив звільнити валютника від адміністративної відповідальності в зв’язку з малозначністю вчиненого правопорушення та повернути йому 10 доларів США, обмежившись щодо нього усним зауваженням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на Привокзальній площі, поблизу входу в залізничний вокзал, місцевий валютник обміняв жінці 10 доларів США на 260 гривень.Його «на гарячому» затримали працівники поліції, пише Ковель медіа За порушення правил валютних операцій поліцейські склали на нього протокол і невдовзі скерували матеріали справи до суду.Суддя Ковельського міськрайонного судупостановив звільнити валютника від адміністративної відповідальності в зв’язку з малозначністю вчиненого правопорушення та повернути йому 10 доларів США, обмежившись щодо нього усним зауваженням.

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