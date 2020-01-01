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У Луцьку ремонтуватимуть приміщення однієї з поліклінік

У Луцьку ремонтуватимуть приміщення однієї з поліклінік
Капітальний ремонт центральної частини (вестибюль, реєстратура) першого поверху будівлі Луцького центру первинної медичної допомоги №2 у Луцьку коштуватиме близько 1,112 мільйона гривень.

Про це інформує «Волинь Online».

Виконавця ремонту визначать у результаті відкритих торгів. Організовує торги КП «Луцький центр первинної медичної допомоги № 2».

Тендерні пропозиції приймають до 16 вересня. Йдеться про ремонт частини приміщення на проспекті Відродження, 13.

Строк виконання робіт – з 1 жовтня до 31 грудня. Очікувана вартість становить 1,112 мільйона гривень.

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Теги: поліклініка, ремонт, тендер
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