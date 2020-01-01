У Луцьку ремонтуватимуть приміщення однієї з поліклінік





Про це інформує



Виконавця ремонту визначать у результаті відкритих торгів. Організовує торги КП «Луцький центр первинної медичної допомоги № 2».



Тендерні пропозиції приймають до 16 вересня. Йдеться про ремонт частини приміщення на проспекті Відродження, 13.



Строк виконання робіт – з 1 жовтня до 31 грудня. Очікувана вартість становить 1,112 мільйона гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Капітальний ремонт центральної частини (вестибюль, реєстратура) першого поверху будівлі Луцького центру первинної медичної допомоги №2 у Луцьку коштуватиме близько 1,112 мільйона гривень.Про це інформує «Волинь Online» Виконавця ремонту визначать у результаті відкритих торгів. Організовує торги КП «Луцький центр первинної медичної допомоги № 2».Тендерні пропозиції приймають до 16 вересня. Йдеться про ремонт частини приміщення на проспекті Відродження, 13.Строк виконання робіт – з 1 жовтня до 31 грудня. Очікувана вартість становить 1,112 мільйона гривень.

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