У Луцьку ремонтуватимуть приміщення однієї з поліклінік
Сьогодні, 21:54
Капітальний ремонт центральної частини (вестибюль, реєстратура) першого поверху будівлі Луцького центру первинної медичної допомоги №2 у Луцьку коштуватиме близько 1,112 мільйона гривень.
Про це інформує «Волинь Online».
Виконавця ремонту визначать у результаті відкритих торгів. Організовує торги КП «Луцький центр первинної медичної допомоги № 2».
Тендерні пропозиції приймають до 16 вересня. Йдеться про ремонт частини приміщення на проспекті Відродження, 13.
Строк виконання робіт – з 1 жовтня до 31 грудня. Очікувана вартість становить 1,112 мільйона гривень.
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Про це інформує «Волинь Online».
Виконавця ремонту визначать у результаті відкритих торгів. Організовує торги КП «Луцький центр первинної медичної допомоги № 2».
Тендерні пропозиції приймають до 16 вересня. Йдеться про ремонт частини приміщення на проспекті Відродження, 13.
Строк виконання робіт – з 1 жовтня до 31 грудня. Очікувана вартість становить 1,112 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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