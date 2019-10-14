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Лучани пропонують встановити світлофор на аварійній ділянці дороги Луцьк – Рованці

Лучани пропонують встановити світлофор на аварійній ділянці дороги Луцьк – Рованці
Лучани просять встановити світлофор на перетині вулиць Об'їздна м.Луцьк та Тополева с.Рованці, поруч з кафе та відділенням пошти.

Відповідне звернення зареєстрували на платформі "Відкрите місто".

Авторка звернення Ірина Кашуба своє прохання обґрунтовує тим, що ній ділянці дороги чи не щотижня трапляються дорожньо-транспортні пригоди.

"Практично щотижня з'являються новини про збитих пішоходів та розбиті авто на даній ділянці. Остання постраждала - отримала тяжкі травми і перебуває у важкому стані.

Прошу не лишатись осторонь, бо хто знає-можливо завтра саме ваші близькі опиняться на лікарняному ліжку через відсутність регулювання (світлофора) на даному перетині вулиць", - йдеться у зверненні.

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Теги: світлофор, Рованці, Відкрите місто
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