Окупанти обстріляли позиції ЗСУ на Луганщині, загинув український військовий
06 вересень, 22:47
Російські окупаційні війська вдруге за 6 вересня порушили режим припинення вогню, один український військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.
Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.
"Сьогодні, 6 вересня, збройні формування Російської Федерації вдруге порушили повний і всеосяжний режим припинення вогню. Противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Причепилівки, що на Луганщині. На жаль, один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення, несумісне з життям", - зазначається у повідомленні.
У відповідь на обстріл підрозділи Об’єднаних сил застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.
Раніше повідомляли, що 6 вересня російські окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Красногорівка. Один український військовий поранений.
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Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.
"Сьогодні, 6 вересня, збройні формування Російської Федерації вдруге порушили повний і всеосяжний режим припинення вогню. Противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Причепилівки, що на Луганщині. На жаль, один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення, несумісне з життям", - зазначається у повідомленні.
У відповідь на обстріл підрозділи Об’єднаних сил застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.
Раніше повідомляли, що 6 вересня російські окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Красногорівка. Один український військовий поранений.
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