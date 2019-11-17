Окупанти обстріляли позиції ЗСУ на Луганщині, загинув український військовий





Про це повідомляє у Фейсбуці



"Сьогодні, 6 вересня, збройні формування Російської Федерації вдруге порушили повний і всеосяжний режим припинення вогню. Противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Причепилівки, що на Луганщині. На жаль, один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення, несумісне з життям", - зазначається у повідомленні.



У відповідь на обстріл підрозділи Об’єднаних сил застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.



Раніше повідомляли, що 6 вересня російські окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Красногорівка. Один український військовий поранений.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російські окупаційні війська вдруге за 6 вересня порушили режим припинення вогню, один український військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС "Сьогодні, 6 вересня, збройні формування Російської Федерації вдруге порушили повний і всеосяжний режим припинення вогню. Противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Причепилівки, що на Луганщині. На жаль, один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення, несумісне з життям", - зазначається у повідомленні.У відповідь на обстріл підрозділи Об’єднаних сил застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.Раніше повідомляли, що 6 вересня російські окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Красногорівка. Один український військовий поранений.

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