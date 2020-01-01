вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині лікарня за майже пів мільйона гривень купила апарат для штучної вентиляції легень

На Волині лікарня за майже пів мільйона гривень купила апарат для штучної вентиляції легень
Рожищенська центральна районна лікарня купила апарат для штучної вентиляції легень.

Відповідний звіт про закупівлю розмістили на сервісі Prozorro 4 вересня, пише Район.Бізнес.

Апарат для штучної вентиляції легень «Ювент-Т» турбінний за 490 000 гривень мають доставити у медзаклад протягом вересня цього року.

Купили обладнання у підприємиці Соколовської Оксани Олегівни з Полтавщини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рожище, лікарня, апарат штучної вентиляції легень
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від сьогодні в Україні діє нове карантинне зонування: де опинилися міста та райони Волині
Сьогодні, 09:06
Ранок 7 вересня: в Україні – 2 174 нових випадки коронавірусу, на Волині – 55
Сьогодні, 08:56
На Волині лікарня за майже пів мільйона гривень купила апарат для штучної вентиляції легень
Сьогодні, 08:22
З вересня медики почнуть отримувати доплати
Сьогодні, 07:49
У Луцьку планують капітально відремонтувати сквер
Сьогодні, 06:11
Схожі новини
На Волині у районній лікарні нечистоти затоплюють підвал На Волині у районній лікарні нечистоти затоплюють підвал
23 серпень, 15:09
У лікарні на Волині тимчасово не можна буде пройти медогляд У лікарні на Волині тимчасово не можна буде пройти медогляд
04 серпень, 21:34
Підвальне приміщення районної лікарні на Волині – у жахливому стані через підтоплення. ФОТО Підвальне приміщення районної лікарні на Волині – у жахливому стані через підтоплення. ФОТО
16 липень, 17:04
У Рожищі спростували чутки про пацієнтів з підозрою на коронавірус У Рожищі спростували чутки про пацієнтів з підозрою на коронавірус
22 березень, 20:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «StrikeCity» – комплексні обіди весь день*
Сьогодні, 09:30
 0
Після вихідних подорожчала валюта: курс долара і євро у Луцьку
Сьогодні, 09:07
 0
Від сьогодні в Україні діє нове карантинне зонування: де опинилися міста та райони Волині
Сьогодні, 09:06
 0
Ранок 7 вересня: в Україні – 2 174 нових випадки коронавірусу, на Волині – 55
Сьогодні, 08:56
 0
На Волині лікарня за майже пів мільйона гривень купила апарат для штучної вентиляції легень
Сьогодні, 08:22
 0
Медіа
відео
1/8