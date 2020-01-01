На Волині лікарня за майже пів мільйона гривень купила апарат для штучної вентиляції легень





Відповідний звіт про закупівлю розмістили на сервісі Prozorro 4 вересня, пише



Апарат для штучної вентиляції легень «Ювент-Т» турбінний за 490 000 гривень мають доставити у медзаклад протягом вересня цього року.



Купили обладнання у підприємиці Соколовської Оксани Олегівни з Полтавщини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рожищенська центральна районна лікарня купила апарат для штучної вентиляції легень.Відповідний звіт про закупівлю розмістили на сервісі Prozorro 4 вересня, пише Район.Бізнес Апарат для штучної вентиляції легень «Ювент-Т» турбінний за 490 000 гривень мають доставити у медзаклад протягом вересня цього року.Купили обладнання у підприємиці Соколовської Оксани Олегівни з Полтавщини.

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