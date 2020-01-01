На Волині лікарня за майже пів мільйона гривень купила апарат для штучної вентиляції легень
Сьогодні, 08:22
Рожищенська центральна районна лікарня купила апарат для штучної вентиляції легень.
Відповідний звіт про закупівлю розмістили на сервісі Prozorro 4 вересня, пише Район.Бізнес.
Апарат для штучної вентиляції легень «Ювент-Т» турбінний за 490 000 гривень мають доставити у медзаклад протягом вересня цього року.
Купили обладнання у підприємиці Соколовської Оксани Олегівни з Полтавщини.
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Відповідний звіт про закупівлю розмістили на сервісі Prozorro 4 вересня, пише Район.Бізнес.
Апарат для штучної вентиляції легень «Ювент-Т» турбінний за 490 000 гривень мають доставити у медзаклад протягом вересня цього року.
Купили обладнання у підприємиці Соколовської Оксани Олегівни з Полтавщини.
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