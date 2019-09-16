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У сільській школі на Волині облаштують внутрішні туалети

У сільській школі на Волині облаштують внутрішні туалети
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Горохівської районної державної адміністрації оголосив тендер на облаштування внутрішніх туалетів у школі села Журавники Горохівського району.

Вартість робіт – 1 921 731 гривень. Про це стало відомо з платформи публічних закупівель Prozorro, пише Район.Горохів.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 22 вересня.

Тендер передбачає такі роботи: демонтажні роботи, облаштування підвалу і входу у підвал, стіни та перегородки, прорізи, горищне перекриття, покрівлю, водостічну систему, зовнішнє та внутрішнє опорядження.

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Теги: Журавники, школа, туалет
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