У сільській школі на Волині облаштують внутрішні туалети





Вартість робіт – 1 921 731 гривень. Про це стало відомо з платформи публічних закупівель Prozorro, пише



Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 22 вересня.



Тендер передбачає такі роботи: демонтажні роботи, облаштування підвалу і входу у підвал, стіни та перегородки, прорізи, горищне перекриття, покрівлю, водостічну систему, зовнішнє та внутрішнє опорядження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Горохівської районної державної адміністрації оголосив тендер на облаштування внутрішніх туалетів у школі села Журавники Горохівського району.Вартість робіт – 1 921 731 гривень. Про це стало відомо з платформи публічних закупівель Prozorro, пише Район.Горохів Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 22 вересня.Тендер передбачає такі роботи: демонтажні роботи, облаштування підвалу і входу у підвал, стіни та перегородки, прорізи, горищне перекриття, покрівлю, водостічну систему, зовнішнє та внутрішнє опорядження.

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