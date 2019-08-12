Волинянину, який придбав наркотики через інтернет-ресурс, присудили 5 років





Наприкінці минулого року любешівчанин через інтернет-ресурс незаконно придбав за три тисячі гривень 19,5 грама психотропної речовини амфетаміну. Про це йдеться у вироку Любешівського районного суду, пише



Під час досудового розслідування підозрюваний уклав з прокурором угоду про визнання своєї вини, сприяв у розкритті злочину та щиро покаявся.



Суд визнав підозрюваного винним у вчиненні злочину, та призначив йому 5 років позбавлення волі, але звільнив від покарання, якщо він протягом трьох років іспитового строку не вчинить нового злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд покарав мешканця Любешівщини за незаконне придбання психотропної речовини.Наприкінці минулого року любешівчанин через інтернет-ресурс незаконно придбав за три тисячі гривень 19,5 грама психотропної речовини амфетаміну. Про це йдеться у вироку Любешівського районного суду, пише Район.Любешів Під час досудового розслідування підозрюваний уклав з прокурором угоду про визнання своєї вини, сприяв у розкритті злочину та щиро покаявся.Суд визнав підозрюваного винним у вчиненні злочину, та призначив йому 5 років позбавлення волі, але звільнив від покарання, якщо він протягом трьох років іспитового строку не вчинить нового злочину.

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