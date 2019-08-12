вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянину, який придбав наркотики через інтернет-ресурс, присудили 5 років

Волинянину, який придбав наркотики через інтернет-ресурс, присудили 5 років
Суд покарав мешканця Любешівщини за незаконне придбання психотропної речовини.

Наприкінці минулого року любешівчанин через інтернет-ресурс незаконно придбав за три тисячі гривень 19,5 грама психотропної речовини амфетаміну. Про це йдеться у вироку Любешівського районного суду, пише Район.Любешів.

Під час досудового розслідування підозрюваний уклав з прокурором угоду про визнання своєї вини, сприяв у розкритті злочину та щиро покаявся.

Суд визнав підозрюваного винним у вчиненні злочину, та призначив йому 5 років позбавлення волі, але звільнив від покарання, якщо він протягом трьох років іспитового строку не вчинить нового злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Любешів, амфетамін, суд, вирок, наркотики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянину, який придбав наркотики через інтернет-ресурс, присудили 5 років
Сьогодні, 01:02
На Рівненщині дідусь викликав поліцію, бо не мав що їсти
Сьогодні, 00:28
7 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку реконструюють освітлення поблизу Лютеранської Кірхи
06 вересень, 23:28
Жінка загинула, двоє дітей – травмовані: поблизу Луцька Mercedes протаранив бус, в якому було семеро людей
06 вересень, 23:03
Схожі новини
У Луцьку троє чоловіків виготовляли амфетамін в орендованому гаражі У Луцьку троє чоловіків виготовляли амфетамін в орендованому гаражі
12 липень, 22:21
На Волині студент педколеджу хотів заробляти на наркотиках На Волині студент педколеджу хотів заробляти на наркотиках
27 серпень, 00:31
Резонансна аварія у Харкові: Зайцева перебувала під дією препаратів із наркотичним ефектом Резонансна аварія у Харкові: Зайцева перебувала під дією препаратів із наркотичним ефектом
12 серпень, 2019, 15:51
На Волині викрили банду «наркобариг» На Волині викрили банду «наркобариг»
28 червень, 2018, 14:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянину, який придбав наркотики через інтернет-ресурс, присудили 5 років
Сьогодні, 01:02
 0
На Рівненщині дідусь викликав поліцію, бо не мав що їсти
Сьогодні, 00:28
 0
7 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку реконструюють освітлення поблизу Лютеранської Кірхи
06 вересень, 23:28
 0
Жінка загинула, двоє дітей – травмовані: поблизу Луцька Mercedes протаранив бус, в якому було семеро людей
06 вересень, 23:03
 0
Медіа
відео
1/8