На Рівненщині дідусь викликав поліцію, бо не мав що їсти





Історію пресслужба рівненських копів розповіла на своїй сторінці у Facebook і зауважила, що випадок стався 5-го вересня – якраз у День благодійництва, повідомляє



Виклик про потребу в допомозі надійшов у суботу близько 11-ї години. Екіпаж поїхав на вулицю Можайського, це район приватного сектору між Дубенською та Макарова.



"88-річний чоловік не приховував хвилювання. Він розповів патрульним, що його дружина недавно померла, діти відмовились і давно не навідують, а грошей на харчування немає. Єдиний, хто інколи допомагає з продуктами — це сусідка", – розповіла речниця управління патрульної поліції області Оксана Юрченко.



Копи, додала речниця, поїхали в магазин і купили все, що замовив дідусь. Крім того, зв'язались з соціальними службами. Там пообіцяли навідати рівнянина найближчим часом.



У пресслужбі патрульної поліції зазначили, що не розповідали би про цю історію, якби досвід роботи не показував, що подібна потреба в допомозі – не рідкість.



"Будьмо уважнішими один до одного. І будьмо добрішими. Світ потребує героїв і наших добрих справ", – каже речниця рівненських копів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному 88-річний чоловік подзвонив на лінію 102 та попросив допомоги. Коли екіпаж приїхав – дідусь зізнався, що йому просто немає що їсти.Історію пресслужба рівненських копів розповіла на своїй сторінці у Facebook і зауважила, що випадок стався 5-го вересня – якраз у День благодійництва, повідомляє Суспільне Виклик про потребу в допомозі надійшов у суботу близько 11-ї години. Екіпаж поїхав на вулицю Можайського, це район приватного сектору між Дубенською та Макарова."88-річний чоловік не приховував хвилювання. Він розповів патрульним, що його дружина недавно померла, діти відмовились і давно не навідують, а грошей на харчування немає. Єдиний, хто інколи допомагає з продуктами — це сусідка", – розповіла речниця управління патрульної поліції областіКопи, додала речниця, поїхали в магазин і купили все, що замовив дідусь. Крім того, зв'язались з соціальними службами. Там пообіцяли навідати рівнянина найближчим часом.У пресслужбі патрульної поліції зазначили, що не розповідали би про цю історію, якби досвід роботи не показував, що подібна потреба в допомозі – не рідкість."Будьмо уважнішими один до одного. І будьмо добрішими. Світ потребує героїв і наших добрих справ", – каже речниця рівненських копів.

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