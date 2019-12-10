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На Рівненщині дідусь викликав поліцію, бо не мав що їсти

На Рівненщині дідусь викликав поліцію, бо не мав що їсти
У Рівному 88-річний чоловік подзвонив на лінію 102 та попросив допомоги. Коли екіпаж приїхав – дідусь зізнався, що йому просто немає що їсти.

Історію пресслужба рівненських копів розповіла на своїй сторінці у Facebook і зауважила, що випадок стався 5-го вересня – якраз у День благодійництва, повідомляє Суспільне.

Виклик про потребу в допомозі надійшов у суботу близько 11-ї години. Екіпаж поїхав на вулицю Можайського, це район приватного сектору між Дубенською та Макарова.

"88-річний чоловік не приховував хвилювання. Він розповів патрульним, що його дружина недавно померла, діти відмовились і давно не навідують, а грошей на харчування немає. Єдиний, хто інколи допомагає з продуктами — це сусідка", – розповіла речниця управління патрульної поліції області Оксана Юрченко.

Копи, додала речниця, поїхали в магазин і купили все, що замовив дідусь. Крім того, зв'язались з соціальними службами. Там пообіцяли навідати рівнянина найближчим часом.

У пресслужбі патрульної поліції зазначили, що не розповідали би про цю історію, якби досвід роботи не показував, що подібна потреба в допомозі – не рідкість.

"Будьмо уважнішими один до одного. І будьмо добрішими. Світ потребує героїв і наших добрих справ", – каже речниця рівненських копів.

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Теги: Рівне, дідусь, поліція, допомога
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