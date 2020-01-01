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Після вихідних подорожчала валюта: курс долара і євро у Луцьку

Після вихідних подорожчала валюта: курс долара і євро у Луцьку
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.60, а продаж – 27.73.

Євро при купівлі становить – 32.55, продажу – 32.70.

Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7,30, продаж – 7,38.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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