Після вихідних подорожчала валюта: курс долара і євро у Луцьку





Євро при купівлі становить – 32.55, продажу – 32.70.



Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7,30, продаж – 7,38.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 27.60, а продаж – 27.73.Євро при купівлі становить – 32.55, продажу – 32.70.Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.Щодо польського злотого, то купівля становить – 7,30, продаж – 7,38.

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