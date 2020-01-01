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У «ПортCity» – День роллера*

У «ПортCity» – День роллера*
ТРЦ «ПортСіty» запрошує лучан та гостей міста активно відпочити разом зі сім'єю.

«Понеділок - день важкий, тільки не на арені розваг GeneratorCity. Щопонеділка День роллера - розважайся з сім’єю, катайся з друзями чи випробовуй нові трюки наодинці», – повідомляють у «ПортСіty».

Вартість катання - 35 грн/год з прокатними роликами і 25 грн/год зі своїми роликами

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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама, День роллера
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