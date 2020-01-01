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У Луцьку в 9-поверховому будинку сталась пожежа

У Луцьку в 9-поверховому будинку сталась пожежа
У Луцьку загорівся тамбур дев’ятиповерхового житлового будинку.

Повідомлення про пожежу до Служби «101» надійшло о 00:25 6 вересня, - інформує У ДСНС України у Волинській області

Зазначається, що на місце загоранння виїжджали працівники 2-ої Державної пожежно-рятувальної частини, 1-ї ДПРЧ та 25-ї ДПРЧ м. Луцька. Ймовірна причина пожежі – підпал. Погасили до прибуття підрозділу.


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Теги: пожежа, Луцьк
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