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На Волині у неділю, 6 вересня, горіли три житлові будинки

На Волині у неділю, 6 вересня, горіли три житлові будинки
У селі Городок Маневицького району горів цегляний житловий будинок.

Повідомлення про пожежу надійшло 6 версня о 13:27, - інформує У ДСНС України у Волинській області.

За викликом прибули співробітники 13-ї ДПРЧ смт Маневичі, пожежні команди з села Сойне та Городоцького лісового господарства. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Також 6 вересня о 12:45 надійшло повідомлення про пожежу цегляного двоповерхового житлового будинку в місті Нововолинськ. Горіння ліквідували рятувальники. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Нагадаємо, що у Луцьку 6 вересня горів тамбур у 9-поверхівці.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: пожежа, Волинь, будинки
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