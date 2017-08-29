На Волині у неділю, 6 вересня, горіли три житлові будинки





Повідомлення про пожежу надійшло 6 версня о 13:27, - інформує У ДСНС України у Волинській області.



За викликом прибули співробітники 13-ї ДПРЧ смт Маневичі, пожежні команди з села Сойне та Городоцького лісового господарства. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.



Також 6 вересня о 12:45 надійшло повідомлення про пожежу цегляного двоповерхового житлового будинку в місті Нововолинськ. Горіння ліквідували рятувальники. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.



Нагадаємо, що



Головне фото – ілюстративне.

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