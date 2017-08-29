На Волині у неділю, 6 вересня, горіли три житлові будинки
Сьогодні, 10:20
У селі Городок Маневицького району горів цегляний житловий будинок.
Повідомлення про пожежу надійшло 6 версня о 13:27, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
За викликом прибули співробітники 13-ї ДПРЧ смт Маневичі, пожежні команди з села Сойне та Городоцького лісового господарства. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Також 6 вересня о 12:45 надійшло повідомлення про пожежу цегляного двоповерхового житлового будинку в місті Нововолинськ. Горіння ліквідували рятувальники. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Нагадаємо, що у Луцьку 6 вересня горів тамбур у 9-поверхівці.
Головне фото – ілюстративне.
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Повідомлення про пожежу надійшло 6 версня о 13:27, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
За викликом прибули співробітники 13-ї ДПРЧ смт Маневичі, пожежні команди з села Сойне та Городоцького лісового господарства. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Також 6 вересня о 12:45 надійшло повідомлення про пожежу цегляного двоповерхового житлового будинку в місті Нововолинськ. Горіння ліквідували рятувальники. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Нагадаємо, що у Луцьку 6 вересня горів тамбур у 9-поверхівці.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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