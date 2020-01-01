На Сході через обстріл бойовиків загинув боєць волинської бригади

Тарас Кубійович, який служив у 14 ОМБр, що дислокується у Володимирі-Волинському.



Про це повідомляє



Інформують, що Тарас Кубійович був молодшим сержантом Кубійович 1970 року народження. Він загинув поблизу Кримського Новоайдарського району Луганської області.



Окрім того, голова ГО «Городенківське районне об'єднання учасників АТО» Михайло Човганюк



Нагадаємо, 6 вересня збройні формування Росії обстріляли позиції українських захисників – один військовий ООС загинув, один отримав поранення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Загиблий 6 вересня через обстріл бойовиків на Донбасі український боєць – це, який служив у 14 ОМБр, що дислокується у Володимирі-Волинському.Про це повідомляє УНН Інформують, що Тарас Кубійович був молодшим сержантом Кубійович 1970 року народження. Він загинув поблизу Кримського Новоайдарського району Луганської області.Окрім того, голова ГО «Городенківське районне об'єднання учасників АТО» Михайло Човганюк повідомив , що загиблий – житель села Вільхівці Городенківського району Івано-Франківської області.Нагадаємо, 6 вересня збройні формування Росії– один військовий ООС загинув, один отримав поранення.

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