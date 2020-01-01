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Повідомили деталі моторошної аварії в Струмівці, де загинула жінка і травмувалися 2 дітей

Повідомили деталі моторошної аварії в Струмівці, де загинула жінка і травмувалися 2 дітей
У поліції розповіли деталі смертельної аварії в Струмівці.

Про це інформує ГУНП в області.

6 вересня біля 21 години на автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» в селі Струмівка зіткнулися Mercedes-Benz E320 та Mercedes Vito.

Керували транспортними засобами 22-річний та 61-річний волиняни. Внаслідок ДТП семеро осіб постраждали: 60-річна пасажирка Mercedes Vito загинула на місці події, 5 учасників автопригоди нині перебувають у лікарні.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

22-річного водія Mercedes-Benz E320 затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Повідомили деталі моторошної аварії в Струмівці, де загинула жінка і травмувалися 2 дітей
Повідомили деталі моторошної аварії в Струмівці, де загинула жінка і травмувалися 2 дітей

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Теги: аварія, ДТП, смерть, Струмівка
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