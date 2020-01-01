Магазини «Скиба» у Луцьку вражають асортиментом випічки та помірними цінами*

Винниченка, 47 та на проспекті Волі, 54.



В асортименті магазинів – майже 200 видів продукції: класичні та оригінальні хліби, круасани з різноманітними начинками та макаруни, мусові тістечка, профітролі, пироги, торти та короваї. Загалом є все, чого тільки душа забажає. Однак технологи компанії не втомлюються розробляти все нові й нові види продукції, аби тішити своїх покупців оригінальними смаколиками.







«Я точно стану постійним покупцем «Скиби». Поруч живу, а асортимент такий, що і хліба багато видів, і щось солоденьке внукам є з чого вибрати, і борошно можна купити, – поділилася своїми враженнями покупець пані Марія.







У магазинах мережі працюють завжди привітні і ввічливі продавці, які допоможуть підібрати і порадять саме ту випічку, що точно сподобається відвідувачу.



Придбану у магазині продукцію можна одразу ж на місці посмакувати за горнятком ароматної кави чи чаю.



Варто зауважити, що покупці будуть здивовані і помірними цінами у магазинах мережі.







Продукцію ТМ «Скиба» виробляють на двох хлібозаводах у Рівненській області, зокрема, у Сарнах та Вараші. Люди, які створюють продукцію «Скиби» переконують, що, працюють з любов'ю до хліба та тих, хто ним смакуватиме. Важливу роль у їхній роботі та досягненні хорошого результату відіграють сучасне обладнання, інноваційні технології та якісна сировина.



Випічку виробника можна знайти від Львова до Києва. Фірмові магазини є у містах і містечках Рівненської, Волинської, Хмельницької областей та в місті Києві.







У луцьких магазинах відвідувачів чекають щодня з 8:00 до 20:00.



До слова, на своїй сторінці у Facebook торгова марка «Скиба» влаштувала шалено-смачний розіграш.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Торгова марка «Скиба» , продукцію якої вже полюбили жителі не одного міста, відкрила перших два фірмових магазини у Луцьку: на вулиціта на проспектіВ асортименті магазинів – майже 200 видів продукції: класичні та оригінальні хліби, круасани з різноманітними начинками та макаруни, мусові тістечка, профітролі, пироги, торти та короваї. Загалом є все, чого тільки душа забажає. Однак технологи компанії не втомлюються розробляти все нові й нові види продукції, аби тішити своїх покупців оригінальними смаколиками.«Я точно стану постійним покупцем «Скиби». Поруч живу, а асортимент такий, що і хліба багато видів, і щось солоденьке внукам є з чого вибрати, і борошно можна купити, – поділилася своїми враженнями покупецьУ магазинах мережі працюють завжди привітні і ввічливі продавці, які допоможуть підібрати і порадять саме ту випічку, що точно сподобається відвідувачу.Придбану у магазині продукцію можна одразу ж на місці посмакувати за горнятком ароматної кави чи чаю.Варто зауважити, що покупці будуть здивовані і помірними цінами у магазинах мережі.Продукцію ТМ «Скиба» виробляють на двох хлібозаводах у Рівненській області, зокрема, у Сарнах та Вараші. Люди, які створюють продукцію «Скиби» переконують, що, працюють з любов'ю до хліба та тих, хто ним смакуватиме. Важливу роль у їхній роботі та досягненні хорошого результату відіграють сучасне обладнання, інноваційні технології та якісна сировина.Випічку виробника можна знайти від Львова до Києва. Фірмові магазини є у містах і містечках Рівненської, Волинської, Хмельницької областей та в місті Києві.У луцьких магазинах відвідувачів чекають щодняДо слова, на своїй сторінці у Facebook торгова марка «Скиба» влаштувала шалено-смачний розіграш.

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