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Магазини «Скиба» у Луцьку вражають асортиментом випічки та помірними цінами*

Магазини «Скиба» у Луцьку вражають асортиментом випічки та помірними цінами*
Торгова марка «Скиба», продукцію якої вже полюбили жителі не одного міста, відкрила перших два фірмових магазини у Луцьку: на вулиці Винниченка, 47 та на проспекті Волі, 54.

В асортименті магазинів – майже 200 видів продукції: класичні та оригінальні хліби, круасани з різноманітними начинками та макаруни, мусові тістечка, профітролі, пироги, торти та короваї. Загалом є все, чого тільки душа забажає. Однак технологи компанії не втомлюються розробляти все нові й нові види продукції, аби тішити своїх покупців оригінальними смаколиками.

Магазини «Скиба» у Луцьку вражають асортиментом випічки та помірними цінами*
Магазини «Скиба» у Луцьку вражають асортиментом випічки та помірними цінами*


«Я точно стану постійним покупцем «Скиби». Поруч живу, а асортимент такий, що і хліба багато видів, і щось солоденьке внукам є з чого вибрати, і борошно можна купити, – поділилася своїми враженнями покупець пані Марія.

Магазини «Скиба» у Луцьку вражають асортиментом випічки та помірними цінами*


У магазинах мережі працюють завжди привітні і ввічливі продавці, які допоможуть підібрати і порадять саме ту випічку, що точно сподобається відвідувачу.

Придбану у магазині продукцію можна одразу ж на місці посмакувати за горнятком ароматної кави чи чаю.

Варто зауважити, що покупці будуть здивовані і помірними цінами у магазинах мережі.

Магазини «Скиба» у Луцьку вражають асортиментом випічки та помірними цінами*
Магазини «Скиба» у Луцьку вражають асортиментом випічки та помірними цінами*


Продукцію ТМ «Скиба» виробляють на двох хлібозаводах у Рівненській області, зокрема, у Сарнах та Вараші. Люди, які створюють продукцію «Скиби» переконують, що, працюють з любов'ю до хліба та тих, хто ним смакуватиме. Важливу роль у їхній роботі та досягненні хорошого результату відіграють сучасне обладнання, інноваційні технології та якісна сировина.

Випічку виробника можна знайти від Львова до Києва. Фірмові магазини є у містах і містечках Рівненської, Волинської, Хмельницької областей та в місті Києві.

Магазини «Скиба» у Луцьку вражають асортиментом випічки та помірними цінами*


У луцьких магазинах відвідувачів чекають щодня з 8:00 до 20:00.

До слова, на своїй сторінці у Facebook торгова марка «Скиба» влаштувала шалено-смачний розіграш.



Магазини «Скиба» у Луцьку вражають асортиментом випічки та помірними цінами*
Магазини «Скиба» у Луцьку вражають асортиментом випічки та помірними цінами*
Магазини «Скиба» у Луцьку вражають асортиментом випічки та помірними цінами*
Магазини «Скиба» у Луцьку вражають асортиментом випічки та помірними цінами*
Магазини «Скиба» у Луцьку вражають асортиментом випічки та помірними цінами*
Магазини «Скиба» у Луцьку вражають асортиментом випічки та помірними цінами*


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Теги: Скиба, Луцьк, хліб, магазин, мучне, солодощі
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