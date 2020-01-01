Де у Луцьку та на Волині не буде світла 8 вересня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 8 вересня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00 – 17:00с. Терешківці:вул. Молодіжна2. 09:00 – 17:00ФОП Рубаха С.Ф. ФАПГорохівська лікарня ветеринарної медициниФОП Забуська Т.А.с.Лобачівка: вул.Молодіжна, вул.В.Музики3. 09:00 – 17:00Жабченська сільська радаБашня с. Жабче:вул. БереговаВимкнень споживачів не заплановано.1. 09:00 – 17:00Гараж Укртелекому, ПП Гноянець.ПП Антонюк ВОГ . Спецсервіс пров. Поліський, Вул Поліськ.Вул.Комарова. 1 Травня. Ватутіна Затишна. Пушкіна2 ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-74 12:00 – 17:00 с.Бузаки3 ПЛ-0,4кВ Л-1, КТП-74 09:40 – 13:00 с.Бузаки1. 09:00 – 17:00Ківерцівське МСТ – магазинФОП Верхогляд М.П. - магазинм.Ківерці вул.Залізниця, буд.2,4,6,вул.Куліша,вул.Захисників Українивул.Глінки,2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-160 10:00 – 16:00УДППЗ "Укрпошта"ФОП Козак Сергій Леонідович – магазинс.Омельновул.Молодіжна,буд.1-29/непарні/, буд.2-24/парні/,вул.Поліська,буд.1-15, вул.Жовтнева,буд.5-11,вул.Гвардійська,буд.10-20/парні/,15,вул.Жовтнева,буд.70,72,78,вул.Гвардійська,буд.25-43/непарні/, буд.36-54/парні3 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-23 09:00 – 17:00ТзОВ "Царство Нептуна" - виробниче приміщенняРак Галина Іванівна - виробниче приміщенняс. Кульчинвул.Космонавтів, 23-49(непарні),вул.5-го Лютого, 1-20,вул.Володимира Зарадюка (Кірова), 10-34,вул.Космонавтів, 24-56(парні),вул.Садова,буд. 1-404 ПЛ-0,4 кВ від КТП-332 09:00 – 17:00Свято-Покровська громада УПЦ - церква с.Мительновул. Суворова, буд.1,3-8,10,1вул. Шкільна,вул. Підлісна,вул. Наливайка, буд.2,4,8,10вул. Наливайка, буд.1-10,125 ПЛ-0,4 кВ від КТП-430 09:00 – 17:00Свято-Хрестовоздвиженська релігійна громада УПЦ –церкваКіверцівське сільське споживче товариство – магазинФОП Міщук Олександр Васильович – магазин с.Човницявул.Зарічна,вул.А.Кравчука1. 09:00 – 17:00Комунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМО Ковельської міської ради Волинської областіГолобська селищна радас.Марянівка2. 09:00 – 17:00Філія "Оператор газотранспортної системиУкраїни" Акціонерного товариства"Укртрансгаз"СФ господарство "Мислина"АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"ТзОВ "МОЛОЧНА КОМПАНІЯ "ГАЛИЧИНА"ТзОВ "УкрТАУЕР"ПАТ "ВФ УКРАЇНА"С ТзОВ "Облапське"ПАТ "Київстар"Дубівська сільська радаПАТ "Укртелеком"Волинська філіяВолинська дирекція АТ "Укрпошта"ФОП Панасюк Р.ПЦерква святого Симеона СтовпникаФОП Сонько С.ОФОП Дацюк Л.СРГ Свт.Василія Великого УПЦФОП Миронюк Т.См.Ковельс.Облапи3 ПС 35/10 «Мясокомбінат №97»09:00 – 17:00 Дочірнє підприємство "Укравтогаз" національноїакціонерної компанії "Нафтогаз України"ПАТ "Ковельські ковбаси"ТзОВ "Компанія "Гелікон"МП « ПМК»ТзОВ "В.О.В. Євроцентр"ТзОВ "АТП 10706"ТзОВ "Негабарит"ТзОВ "ВКФ Будсервіс"ТзОВ "Термінал"ТзОВ"Олекса"ТзОВ "Автор"ПП "Студія-7"Ковельське РЖКП №2ПП "Приватбуд"Гаражний кооператив"Промінь"Приватна виробничо-торгівельна фірма "Фітоцентр"ОСББ "Перемога"ФОП Іващик Т.АФОП Ярощук Н.ВФОП Мандзюк П.МФОП Дідицька М.ЯФОП Кондратюк Г.ААТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"ФОП Дем"янчук В.ІФОП Соловей С.ПФОП Назарук Н.МТзОВ"Любисток"ПТМ "Ковельтепло"ЖБК"Будівельник"ФОП Романюк Т.ПОСББ"Ювілейний"ТзОВ "лайфселл"ОСББ "Промінь-Ковель"Державне виробничо-торгове підприємство"Волиньфармпостач"Ковельське УВКГ "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"ПАТ "Концерн Галнафтогаз"ТзОВ "КОМПАНІЯ КОНКУРЕНТ"Релігійна громада Священномученика ФадеяФОП Ягодинець Г.МТзОВ "Київбудтрейд"ТзОВ "Скорпіон-Буд"ТзОВ К.П.»Верес»ФОП Кмець Д.ОФОП Лішук Ю.ГКовельське МТМОФОП Геч Т.ВФОП Домарецький В.ЛТзОВ "Виробничо – комерційна фірма "Ковель"ДП"Волинськийекспертно-технічний центр Держпраці"ТзОВ «Інтерекопаливо»ТзОВ "СКІФ"ФОП Стасюк В.ІФОП Батюк Т.ІЖБК"Шевченка"ОСББ "Володимирська 95"ККП "Добробут"ТзОВ "ВДТ-К"ТзОВ ЕПІЦЕНТР К" м.Ковель вул..Володимирськавул..Варшавська, 40років Перемогисмт.Люблинецьс.Зелена1 ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-180 09:00 – 17:00 Бібліотека,Клуб,магазин Наша Марка ФОП Жданюк с.Привітне частково вул.1 Травня,вул.Центральна2 КТП-97 09:00 – 16:00 Школа,Почта,Клуб,дитячий садок,котельня школи,магазин ФОП Подаш с.Колпитів частково вул.Нова,СадоваІнформацію не надано.1 ЗТП-26 09:00 – 17:00 СГПП "Рать", с/р с. Ратнів (школа, ФАП, дитсад) с. Ратнів вул. Миру, 1-18, Прогінна, 1-10, Шевченка 1-7, Шкільна, 1-3, Виробнича2 ПЛ-10 кВ Л-112 (КТП-639, 715, 758, 761, 791, 793, 809) 10:00 – 17:00 ПП Лук’янчук М.П., ”Луцькводоканал”, СОК "БЛОК" (с. Новостав), Сільський комітет "Голишів" (с. Голишів вул. Северина Наливайка), ФОП Максимук с. Новостав вул. Нова, с. Боратин вул. Нова, с. Голишів вул. Садова1 КТП-61 з ПЛ-10 Л-58-10 від ЛР28 08:00 – 17:00 Магазин Церква -с.Старовойтово Висоцьк Бережці РимачіВ,Ч-.ВисоцькАЗС-с.Старовойтове с.Терехи(Приріччя) Висоцьк Бережці Римачі частково с.Старовойтово2 КТП-268 чистка траси ПЛ-0.4кв 08:00 – 17:00 СВК "Промінь"с.Пульмо1. 10:00 – 17:00с. Гірки (частково), с. Люботинь, х. ЧастийІнформацію не надано.1. 09:00 – 17:00м.Нововолинськ:вул. Некрасова 20-24вул. Рябченюка 12вул. Хасевича 16а,3-11,2-16вул. Гоголявул. Наливайковул. Сагайдачноговул. Заводська 1,3,42. 09:00 – 17:00м.Нововолинськ:пр.Березовий 1-4Інформацію не надано.1. 09:00 – 17:00с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю)с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю)2 ПЛ-10кВ Л30-01 09:00 – 17:00 с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю) с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю)3 ПЛ-0,4кВ від ЗТП-95 09:00 – 17:00 м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”. м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.4 ПЛ-0,4кВ від ЩТП-507 09:00 – 17:00 с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Молодіжна.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-52 09:00 – 17:00 с.Сокіл школа, магазини, виробничий комплекс, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня. с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Тиха, Червоний Хрест.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-159 09:00 – 17:00 с.Вічині ППМ, клуб, контора с/р, АТС, поштове відділення, магазини, ФАП, церква. с.Вічині, вул.Степова, Центральна, Польова, Миру, Берегова.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-198 09:00 – 17:00 с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.8 ПЛ-0,4 кВ КТП-289 09:00 – 17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру.9 ПЛ-0,4 кВ КТП-296 09:00 – 17:00 с.Вітоніж вул.Першотравнева.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 10:00 – 16:30ГРС, пункт прийому молока, церква с.Сушибаба, Озеряни2 ПЛ-0,4кВКТП-244 10:00 – 16:30 Турійська РДА – адмінприміщення, гараж, церква, тер центр- адмінприміщення, ТРСТ – адмінприміщення, гастроном,будинок молитви с.м.т.Турійськ вул.Бобрика, пл.Центральна3. 10:00 – 16:30 ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада, школа, молитовний будинок, ФАП, ФОП Романюк Л.Б.- торговий кіоск, с.Овлочин, Крать