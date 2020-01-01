Де у Луцьку та на Волині не буде світла 8 вересня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 8 вересня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Горохівський район
1. 09:00 – 17:00
с. Терешківці:
вул. Молодіжна
2. 09:00 – 17:00
ФОП Рубаха С.Ф. ФАП
Горохівська лікарня ветеринарної медицини
ФОП Забуська Т.А.
с.Лобачівка: вул.Молодіжна, вул.В.Музики
3. 09:00 – 17:00
Жабченська сільська рада
Башня с. Жабче:
вул. Берегова
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Камінь-Каширський район
1. 09:00 – 17:00
Гараж Укртелекому, ПП Гноянець.ПП Антонюк ВОГ . Спецсервіс пров. Поліський, Вул Поліськ.Вул.Комарова. 1 Травня. Ватутіна Затишна. Пушкіна
2 ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-74 12:00 – 17:00 с.Бузаки
3 ПЛ-0,4кВ Л-1, КТП-74 09:40 – 13:00 с.Бузаки
Ківерцівський район
1. 09:00 – 17:00
Ківерцівське МСТ – магазин
ФОП Верхогляд М.П. - магазин
м.Ківерці вул.Залізниця, буд.2,4,6,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-160 10:00 – 16:00
УДППЗ "Укрпошта"
ФОП Козак Сергій Леонідович – магазин
с.Омельно
вул.Молодіжна,буд.1-29/непарні/, буд.2-24/парні/,
вул.Поліська,буд.1-15, вул.Жовтнева,буд.5-11,
вул.Гвардійська,буд.10-20/парні/,15,
вул.Жовтнева,буд.70,72,78,
вул.Гвардійська,буд.25-43/непарні/, буд.36-54/парні
3 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-23 09:00 – 17:00
ТзОВ "Царство Нептуна" - виробниче приміщення
Рак Галина Іванівна - виробниче приміщення
с. Кульчин
вул.Космонавтів, 23-49(непарні),
вул.5-го Лютого, 1-20,
вул.Володимира Зарадюка (Кірова), 10-34,
вул.Космонавтів, 24-56(парні),
вул.Садова,буд. 1-40
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-332 09:00 – 17:00
Свято-Покровська громада УПЦ - церква с.Мительно
вул. Суворова, буд.1,3-8,10,1
вул. Шкільна,
вул. Підлісна,
вул. Наливайка, буд.2,4,8,10
вул. Наливайка, буд.1-10,12
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-430 09:00 – 17:00
Свято-Хрестовоздвиженська релігійна громада УПЦ –церква
Ківерцівське сільське споживче товариство – магазин
ФОП Міщук Олександр Васильович – магазин с.Човниця
вул.Зарічна,
вул.А.Кравчука
Ковельський район
1. 09:00 – 17:00
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМО Ковельської міської ради Волинської області
Голобська селищна рада
с.Марянівка
2. 09:00 – 17:00
Філія "Оператор газотранспортної системи
України" Акціонерного товариства"Укртрансгаз"
СФ господарство "Мислина"
АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
ТзОВ "МОЛОЧНА КОМПАНІЯ "ГАЛИЧИНА"
ТзОВ "УкрТАУЕР"
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
С ТзОВ "Облапське"
ПАТ "Київстар"
Дубівська сільська рада
ПАТ "Укртелеком"
Волинська філія
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП Панасюк Р.П
Церква святого Симеона Стовпника
ФОП Сонько С.О
ФОП Дацюк Л.С
РГ Свт.Василія Великого УПЦ
ФОП Миронюк Т.С
м.Ковель
с.Облапи
3 ПС 35/10 «Мясокомбінат №97»
09:00 – 17:00 Дочірнє підприємство "Укравтогаз" національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України"
ПАТ "Ковельські ковбаси"
ТзОВ "Компанія "Гелікон"
МП « ПМК»
ТзОВ "В.О.В. Євроцентр"
ТзОВ "АТП 10706"
ТзОВ "Негабарит"
ТзОВ "ВКФ Будсервіс"
ТзОВ "Термінал"
ТзОВ"Олекса"
ТзОВ "Автор"
ПП "Студія-7"
Ковельське РЖКП №2
ПП "Приватбуд"
Гаражний кооператив"Промінь"
Приватна виробничо-торгівельна фірма "Фітоцентр"
ОСББ "Перемога"
ФОП Іващик Т.А
ФОП Ярощук Н.В
ФОП Мандзюк П.М
ФОП Дідицька М.Я
ФОП Кондратюк Г.А
АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
ФОП Дем"янчук В.І
ФОП Соловей С.П
ФОП Назарук Н.М
ТзОВ"Любисток"
ПТМ "Ковельтепло"
ЖБК"Будівельник"
ФОП Романюк Т.П
ОСББ"Ювілейний"
ТзОВ "лайфселл"
ОСББ "Промінь-Ковель"
Державне виробничо-торгове підприємство
"Волиньфармпостач"
Ковельське УВКГ "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
ПАТ "Концерн Галнафтогаз"
ТзОВ "КОМПАНІЯ КОНКУРЕНТ"
Релігійна громада Священномученика Фадея
ФОП Ягодинець Г.М
ТзОВ "Київбудтрейд"
ТзОВ "Скорпіон-Буд"
ТзОВ К.П.»Верес»
ФОП Кмець Д.О
ФОП Лішук Ю.Г
Ковельське МТМО
ФОП Геч Т.В
ФОП Домарецький В.Л
ТзОВ "Виробничо – комерційна фірма "Ковель"
ДП"Волинський
експертно-технічний центр Держпраці"
ТзОВ «Інтерекопаливо»
ТзОВ "СКІФ"
ФОП Стасюк В.І
ФОП Батюк Т.І
ЖБК"Шевченка"
ОСББ "Володимирська 95"
ККП "Добробут"
ТзОВ "ВДТ-К"
ТзОВ ЕПІЦЕНТР К" м.Ковель вул..Володимирська
вул..Варшавська, 40років Перемоги
смт.Люблинець
с.Зелена
Локачинський район
1 ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-180 09:00 – 17:00 Бібліотека,Клуб,магазин Наша Марка ФОП Жданюк с.Привітне частково вул.1 Травня,вул.Центральна
2 КТП-97 09:00 – 16:00 Школа,Почта,Клуб,дитячий садок,котельня школи,магазин ФОП Подаш с.Колпитів частково вул.Нова,Садова
місто Луцьк
Інформацію не надано.
Луцький район
1 ЗТП-26 09:00 – 17:00 СГПП "Рать", с/р с. Ратнів (школа, ФАП, дитсад) с. Ратнів вул. Миру, 1-18, Прогінна, 1-10, Шевченка 1-7, Шкільна, 1-3, Виробнича
2 ПЛ-10 кВ Л-112 (КТП-639, 715, 758, 761, 791, 793, 809) 10:00 – 17:00 ПП Лук’янчук М.П., ”Луцькводоканал”, СОК "БЛОК" (с. Новостав), Сільський комітет "Голишів" (с. Голишів вул. Северина Наливайка), ФОП Максимук с. Новостав вул. Нова, с. Боратин вул. Нова, с. Голишів вул. Садова
Любомльський та Шацький райони
1 КТП-61 з ПЛ-10 Л-58-10 від ЛР28 08:00 – 17:00 Магазин Церква -с.Старовойтово Висоцьк Бережці Римачі
В,Ч-.Висоцьк
АЗС-с.Старовойтове с.Терехи(Приріччя) Висоцьк Бережці Римачі частково с.Старовойтово
2 КТП-268 чистка траси ПЛ-0.4кв 08:00 – 17:00 СВК "Промінь"
с.Пульмо
Любешівський район
1. 10:00 – 17:00
с. Гірки (частково), с. Люботинь, х. Частий
Маневицький район
Інформацію не надано.
місто Нововолинськ
1. 09:00 – 17:00
м.Нововолинськ:
вул. Некрасова 20-24
вул. Рябченюка 12
вул. Хасевича 16а,3-11,2-16
вул. Гоголя
вул. Наливайко
вул. Сагайдачного
вул. Заводська 1,3,4
2. 09:00 – 17:00
м.Нововолинськ:
пр.Березовий 1-4
Ратнівський район
Інформацію не надано.
Рожищенський район
1. 09:00 – 17:00
с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
2 ПЛ-10кВ Л30-01 09:00 – 17:00 с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю) с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю)
3 ПЛ-0,4кВ від ЗТП-95 09:00 – 17:00 м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”. м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.
4 ПЛ-0,4кВ від ЩТП-507 09:00 – 17:00 с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Молодіжна.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-52 09:00 – 17:00 с.Сокіл школа, магазини, виробничий комплекс, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня. с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Тиха, Червоний Хрест.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-159 09:00 – 17:00 с.Вічині ППМ, клуб, контора с/р, АТС, поштове відділення, магазини, ФАП, церква. с.Вічині, вул.Степова, Центральна, Польова, Миру, Берегова.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-198 09:00 – 17:00 с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-289 09:00 – 17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-296 09:00 – 17:00 с.Вітоніж вул.Першотравнева.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Турійський район
1. 10:00 – 16:30
ГРС, пункт прийому молока, церква с.Сушибаба, Озеряни
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-244 10:00 – 16:30 Турійська РДА – адмінприміщення, гараж, церква, тер центр- адмінприміщення, ТРСТ – адмінприміщення, гастроном,будинок молитви с.м.т.Турійськ вул.Бобрика, пл.Центральна
3. 10:00 – 16:30 ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада, школа, молитовний будинок, ФАП, ФОП Романюк Л.Б.- торговий кіоск, с.Овлочин, Крать
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Горохівський район
1. 09:00 – 17:00
с. Терешківці:
вул. Молодіжна
2. 09:00 – 17:00
ФОП Рубаха С.Ф. ФАП
Горохівська лікарня ветеринарної медицини
ФОП Забуська Т.А.
с.Лобачівка: вул.Молодіжна, вул.В.Музики
3. 09:00 – 17:00
Жабченська сільська рада
Башня с. Жабче:
вул. Берегова
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Камінь-Каширський район
1. 09:00 – 17:00
Гараж Укртелекому, ПП Гноянець.ПП Антонюк ВОГ . Спецсервіс пров. Поліський, Вул Поліськ.Вул.Комарова. 1 Травня. Ватутіна Затишна. Пушкіна
2 ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-74 12:00 – 17:00 с.Бузаки
3 ПЛ-0,4кВ Л-1, КТП-74 09:40 – 13:00 с.Бузаки
Ківерцівський район
1. 09:00 – 17:00
Ківерцівське МСТ – магазин
ФОП Верхогляд М.П. - магазин
м.Ківерці вул.Залізниця, буд.2,4,6,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-160 10:00 – 16:00
УДППЗ "Укрпошта"
ФОП Козак Сергій Леонідович – магазин
с.Омельно
вул.Молодіжна,буд.1-29/непарні/, буд.2-24/парні/,
вул.Поліська,буд.1-15, вул.Жовтнева,буд.5-11,
вул.Гвардійська,буд.10-20/парні/,15,
вул.Жовтнева,буд.70,72,78,
вул.Гвардійська,буд.25-43/непарні/, буд.36-54/парні
3 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-23 09:00 – 17:00
ТзОВ "Царство Нептуна" - виробниче приміщення
Рак Галина Іванівна - виробниче приміщення
с. Кульчин
вул.Космонавтів, 23-49(непарні),
вул.5-го Лютого, 1-20,
вул.Володимира Зарадюка (Кірова), 10-34,
вул.Космонавтів, 24-56(парні),
вул.Садова,буд. 1-40
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-332 09:00 – 17:00
Свято-Покровська громада УПЦ - церква с.Мительно
вул. Суворова, буд.1,3-8,10,1
вул. Шкільна,
вул. Підлісна,
вул. Наливайка, буд.2,4,8,10
вул. Наливайка, буд.1-10,12
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-430 09:00 – 17:00
Свято-Хрестовоздвиженська релігійна громада УПЦ –церква
Ківерцівське сільське споживче товариство – магазин
ФОП Міщук Олександр Васильович – магазин с.Човниця
вул.Зарічна,
вул.А.Кравчука
Ковельський район
1. 09:00 – 17:00
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМО Ковельської міської ради Волинської області
Голобська селищна рада
с.Марянівка
2. 09:00 – 17:00
Філія "Оператор газотранспортної системи
України" Акціонерного товариства"Укртрансгаз"
СФ господарство "Мислина"
АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
ТзОВ "МОЛОЧНА КОМПАНІЯ "ГАЛИЧИНА"
ТзОВ "УкрТАУЕР"
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
С ТзОВ "Облапське"
ПАТ "Київстар"
Дубівська сільська рада
ПАТ "Укртелеком"
Волинська філія
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП Панасюк Р.П
Церква святого Симеона Стовпника
ФОП Сонько С.О
ФОП Дацюк Л.С
РГ Свт.Василія Великого УПЦ
ФОП Миронюк Т.С
м.Ковель
с.Облапи
3 ПС 35/10 «Мясокомбінат №97»
09:00 – 17:00 Дочірнє підприємство "Укравтогаз" національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України"
ПАТ "Ковельські ковбаси"
ТзОВ "Компанія "Гелікон"
МП « ПМК»
ТзОВ "В.О.В. Євроцентр"
ТзОВ "АТП 10706"
ТзОВ "Негабарит"
ТзОВ "ВКФ Будсервіс"
ТзОВ "Термінал"
ТзОВ"Олекса"
ТзОВ "Автор"
ПП "Студія-7"
Ковельське РЖКП №2
ПП "Приватбуд"
Гаражний кооператив"Промінь"
Приватна виробничо-торгівельна фірма "Фітоцентр"
ОСББ "Перемога"
ФОП Іващик Т.А
ФОП Ярощук Н.В
ФОП Мандзюк П.М
ФОП Дідицька М.Я
ФОП Кондратюк Г.А
АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
ФОП Дем"янчук В.І
ФОП Соловей С.П
ФОП Назарук Н.М
ТзОВ"Любисток"
ПТМ "Ковельтепло"
ЖБК"Будівельник"
ФОП Романюк Т.П
ОСББ"Ювілейний"
ТзОВ "лайфселл"
ОСББ "Промінь-Ковель"
Державне виробничо-торгове підприємство
"Волиньфармпостач"
Ковельське УВКГ "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
ПАТ "Концерн Галнафтогаз"
ТзОВ "КОМПАНІЯ КОНКУРЕНТ"
Релігійна громада Священномученика Фадея
ФОП Ягодинець Г.М
ТзОВ "Київбудтрейд"
ТзОВ "Скорпіон-Буд"
ТзОВ К.П.»Верес»
ФОП Кмець Д.О
ФОП Лішук Ю.Г
Ковельське МТМО
ФОП Геч Т.В
ФОП Домарецький В.Л
ТзОВ "Виробничо – комерційна фірма "Ковель"
ДП"Волинський
експертно-технічний центр Держпраці"
ТзОВ «Інтерекопаливо»
ТзОВ "СКІФ"
ФОП Стасюк В.І
ФОП Батюк Т.І
ЖБК"Шевченка"
ОСББ "Володимирська 95"
ККП "Добробут"
ТзОВ "ВДТ-К"
ТзОВ ЕПІЦЕНТР К" м.Ковель вул..Володимирська
вул..Варшавська, 40років Перемоги
смт.Люблинець
с.Зелена
Локачинський район
1 ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-180 09:00 – 17:00 Бібліотека,Клуб,магазин Наша Марка ФОП Жданюк с.Привітне частково вул.1 Травня,вул.Центральна
2 КТП-97 09:00 – 16:00 Школа,Почта,Клуб,дитячий садок,котельня школи,магазин ФОП Подаш с.Колпитів частково вул.Нова,Садова
місто Луцьк
Інформацію не надано.
Луцький район
1 ЗТП-26 09:00 – 17:00 СГПП "Рать", с/р с. Ратнів (школа, ФАП, дитсад) с. Ратнів вул. Миру, 1-18, Прогінна, 1-10, Шевченка 1-7, Шкільна, 1-3, Виробнича
2 ПЛ-10 кВ Л-112 (КТП-639, 715, 758, 761, 791, 793, 809) 10:00 – 17:00 ПП Лук’янчук М.П., ”Луцькводоканал”, СОК "БЛОК" (с. Новостав), Сільський комітет "Голишів" (с. Голишів вул. Северина Наливайка), ФОП Максимук с. Новостав вул. Нова, с. Боратин вул. Нова, с. Голишів вул. Садова
Любомльський та Шацький райони
1 КТП-61 з ПЛ-10 Л-58-10 від ЛР28 08:00 – 17:00 Магазин Церква -с.Старовойтово Висоцьк Бережці Римачі
В,Ч-.Висоцьк
АЗС-с.Старовойтове с.Терехи(Приріччя) Висоцьк Бережці Римачі частково с.Старовойтово
2 КТП-268 чистка траси ПЛ-0.4кв 08:00 – 17:00 СВК "Промінь"
с.Пульмо
Любешівський район
1. 10:00 – 17:00
с. Гірки (частково), с. Люботинь, х. Частий
Маневицький район
Інформацію не надано.
місто Нововолинськ
1. 09:00 – 17:00
м.Нововолинськ:
вул. Некрасова 20-24
вул. Рябченюка 12
вул. Хасевича 16а,3-11,2-16
вул. Гоголя
вул. Наливайко
вул. Сагайдачного
вул. Заводська 1,3,4
2. 09:00 – 17:00
м.Нововолинськ:
пр.Березовий 1-4
Ратнівський район
Інформацію не надано.
Рожищенський район
1. 09:00 – 17:00
с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
2 ПЛ-10кВ Л30-01 09:00 – 17:00 с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю) с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю)
3 ПЛ-0,4кВ від ЗТП-95 09:00 – 17:00 м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”. м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.
4 ПЛ-0,4кВ від ЩТП-507 09:00 – 17:00 с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Молодіжна.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-52 09:00 – 17:00 с.Сокіл школа, магазини, виробничий комплекс, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня. с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Тиха, Червоний Хрест.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-159 09:00 – 17:00 с.Вічині ППМ, клуб, контора с/р, АТС, поштове відділення, магазини, ФАП, церква. с.Вічині, вул.Степова, Центральна, Польова, Миру, Берегова.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-198 09:00 – 17:00 с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-289 09:00 – 17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-296 09:00 – 17:00 с.Вітоніж вул.Першотравнева.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Турійський район
1. 10:00 – 16:30
ГРС, пункт прийому молока, церква с.Сушибаба, Озеряни
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-244 10:00 – 16:30 Турійська РДА – адмінприміщення, гараж, церква, тер центр- адмінприміщення, ТРСТ – адмінприміщення, гастроном,будинок молитви с.м.т.Турійськ вул.Бобрика, пл.Центральна
3. 10:00 – 16:30 ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада, школа, молитовний будинок, ФАП, ФОП Романюк Л.Б.- торговий кіоск, с.Овлочин, Крать
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