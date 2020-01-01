«Температура повітря трохи стрибатиме»: прогноз погоди на тиждень в Україні
Сьогодні, 11:33
7 вересня атмосферний фронт принесе дощі у західну частину України. Але найближчий тиждень буде сухим (окрім завтрашнього дня, 8 вересня, - ред.) та переважно сонячним.
Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, найближчої ночі дощі ще побудуть у Тернопільській, Хмельницькій областях, але вже зачеплять Житомирщину, Вінниччину та Київщину.
Вранці 8-го вересня дощі пройдуть лише у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях, тобто, на Півночі. А на решті території України буде без опадів.
А вдень дощі вже можливі лише на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині.
"Температура повітря трохи стрибатиме. Завтра за холодним атмосферним фронтом пошириться відповідно прохолодніше повітря.
У західних, північних та більшості центральних областей у вівторок очікується +18+23 градуси. На Сході та у південній частині України буде тепла погода +25+29 градусів", - йдеться у дописі.
У Києві найближчої ночі та завтра вранці передбачають дощ. Але впродовж дня 8-го вересня знову переважатиме суха повітряна маса. Потім у Києві потепліє, у п'ятницю знову похолодає, а вихідними буде комфортно, +23+25 градусів.
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Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, найближчої ночі дощі ще побудуть у Тернопільській, Хмельницькій областях, але вже зачеплять Житомирщину, Вінниччину та Київщину.
Вранці 8-го вересня дощі пройдуть лише у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях, тобто, на Півночі. А на решті території України буде без опадів.
А вдень дощі вже можливі лише на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині.
"Температура повітря трохи стрибатиме. Завтра за холодним атмосферним фронтом пошириться відповідно прохолодніше повітря.
У західних, північних та більшості центральних областей у вівторок очікується +18+23 градуси. На Сході та у південній частині України буде тепла погода +25+29 градусів", - йдеться у дописі.
У Києві найближчої ночі та завтра вранці передбачають дощ. Але впродовж дня 8-го вересня знову переважатиме суха повітряна маса. Потім у Києві потепліє, у п'ятницю знову похолодає, а вихідними буде комфортно, +23+25 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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