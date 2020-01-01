«Температура повітря трохи стрибатиме»: прогноз погоди на тиждень в Україні

7 вересня атмосферний фронт принесе дощі у західну частину України. Але найближчий тиждень буде сухим (окрім завтрашнього дня, 8 вересня, - ред.) та переважно сонячним.Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптикЗа її словами, найближчої ночі дощі ще побудуть у Тернопільській, Хмельницькій областях, але вже зачеплять Житомирщину, Вінниччину та Київщину.Вранці 8-го вересня дощі пройдуть лише у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях, тобто, на Півночі. А на решті території України буде без опадів.А вдень дощі вже можливі лише на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині."Температура повітря трохи стрибатиме. Завтра за холодним атмосферним фронтом пошириться відповідно прохолодніше повітря.У західних, північних та більшості центральних областей у вівторок очікується +18+23 градуси. На Сході та у південній частині України буде тепла погода +25+29 градусів", - йдеться у дописі.У Києві найближчої ночі та завтра вранці передбачають дощ. Але впродовж дня 8-го вересня знову переважатиме суха повітряна маса. Потім у Києві потепліє, у п'ятницю знову похолодає, а вихідними буде комфортно, +23+25 градусів.