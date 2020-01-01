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«Температура повітря трохи стрибатиме»: прогноз погоди на тиждень в Україні

«Температура повітря трохи стрибатиме»: прогноз погоди на тиждень в Україні
7 вересня атмосферний фронт принесе дощі у західну частину України. Але найближчий тиждень буде сухим (окрім завтрашнього дня, 8 вересня, - ред.) та переважно сонячним.

Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, найближчої ночі дощі ще побудуть у Тернопільській, Хмельницькій областях, але вже зачеплять Житомирщину, Вінниччину та Київщину.

Вранці 8-го вересня дощі пройдуть лише у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях, тобто, на Півночі. А на решті території України буде без опадів.

А вдень дощі вже можливі лише на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині.

"Температура повітря трохи стрибатиме. Завтра за холодним атмосферним фронтом пошириться відповідно прохолодніше повітря.
У західних, північних та більшості центральних областей у вівторок очікується +18+23 градуси. На Сході та у південній частині України буде тепла погода +25+29 градусів", - йдеться у дописі.

У Києві найближчої ночі та завтра вранці передбачають дощ. Але впродовж дня 8-го вересня знову переважатиме суха повітряна маса. Потім у Києві потепліє, у п'ятницю знову похолодає, а вихідними буде комфортно, +23+25 градусів.


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Теги: прогноз, погода, синоптик, Наталка Діденко
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