На Волині п'яний тракторист намагався відкупитися від поліцейських хабарем

Жителі Іваничівського та Горохівського районів намагалися відкупитися від поліцейських хабарем.Так, 4 вересня, патрульні поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen Passat B5 на іноземній реєстрації за порушення правил дорожнього руху, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Подія трапилася в селі Привітне Локачинського району. 41-річний водій авто, аби уникнути притягнення до адміністративної відповідальності, запропонував поліцейським хабар. Гроші чоловік поклав між сидіннями у салоні службового автомобіля.Цього ж дня працівники Іваничівського відділення поліції помітили підозрілий трактор, транспортний засіб правоохоронці зупинили. Під час спілкування з 35-річним водієм поліцейські помітили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп’яніння. Його доставили у відділення поліції для складання адмінматеріалів. Там, у службовому кабінеті, порушник намагався відкупитися від поліцейських грішми.Поліцейські на місця подій викликали слідчо-оперативні групи. Правоохоронці зафіксували обидва факти надання неправомірної вигоди, гроші вилучили.Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває слідство.