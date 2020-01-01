На Волині п'яний тракторист намагався відкупитися від поліцейських хабарем
Сьогодні, 11:40
Жителі Іваничівського та Горохівського районів намагалися відкупитися від поліцейських хабарем.
Так, 4 вересня, патрульні поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen Passat B5 на іноземній реєстрації за порушення правил дорожнього руху, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Подія трапилася в селі Привітне Локачинського району. 41-річний водій авто, аби уникнути притягнення до адміністративної відповідальності, запропонував поліцейським хабар. Гроші чоловік поклав між сидіннями у салоні службового автомобіля.
Цього ж дня працівники Іваничівського відділення поліції помітили підозрілий трактор, транспортний засіб правоохоронці зупинили. Під час спілкування з 35-річним водієм поліцейські помітили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп’яніння. Його доставили у відділення поліції для складання адмінматеріалів. Там, у службовому кабінеті, порушник намагався відкупитися від поліцейських грішми.
Поліцейські на місця подій викликали слідчо-оперативні групи. Правоохоронці зафіксували обидва факти надання неправомірної вигоди, гроші вилучили.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, 4 вересня, патрульні поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen Passat B5 на іноземній реєстрації за порушення правил дорожнього руху, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Подія трапилася в селі Привітне Локачинського району. 41-річний водій авто, аби уникнути притягнення до адміністративної відповідальності, запропонував поліцейським хабар. Гроші чоловік поклав між сидіннями у салоні службового автомобіля.
Цього ж дня працівники Іваничівського відділення поліції помітили підозрілий трактор, транспортний засіб правоохоронці зупинили. Під час спілкування з 35-річним водієм поліцейські помітили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп’яніння. Його доставили у відділення поліції для складання адмінматеріалів. Там, у службовому кабінеті, порушник намагався відкупитися від поліцейських грішми.
Поліцейські на місця подій викликали слідчо-оперативні групи. Правоохоронці зафіксували обидва факти надання неправомірної вигоди, гроші вилучили.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Через смертельну аварію на Дубнівській просять перевірити безпеку на дорогах біля шкіл та садочків
Сьогодні, 12:07
На Волині п'яний тракторист намагався відкупитися від поліцейських хабарем
Сьогодні, 11:40
У «ПортCity» – День роллера*
Сьогодні, 11:04