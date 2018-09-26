Через смертельну аварію на Дубнівській просять перевірити безпеку на дорогах біля шкіл та садочків





Із відповідним проханням звернувся секретар міської ради Григорій Пустовіт, йдеться на сайті мерії.



Нагадаємо, 5 вересня приблизно о 13:30 на вулиці Дубнівській у Луцьку автомобіль



Хлопчик отримав множинні травми.



6 вересня люди влаштували мітинг,



Сьогодні, 7 вересня, секретар міської ради звернувся з листом до начальника управління патрульної поліції у Волинській області Департаменту патрульної поліції Андрія Крутня з проханням провести аудит безпеки дорожнього руху біля навчальних закладів та закладів дошкільної освіти та терміново визначити небезпечні ділянки й подати пропозиції щодо підвищення безпеки на них.



“Висловлюємо своє занепокоєння щодо різкого зростання кількості дорожньо-транспортних пригод, які призвели до тяжких наслідків, особливо за участі пішоходів.



Враховуючи вищевикладене, просимо Вас провести аудит безпеки дорожнього руху біля навчальних закладів та закладів дошкільної освіти, надати рекомендації щодо її покращення і необхідності встановлення регульованих пішохідних переходів. Особливо просимо Вас посилити контроль за дотриманням водіями швидкісного режиму та правил проїзду пішохідних переходах біля закладів освіти”, - йдеться в листі.

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