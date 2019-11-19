На Волині судили молодиків, які біля ресторану побилися з поліцейськими





Про це



Суперечка виникла між п’яними молодиками та працівниками поліції. Незважаючи на шарпанину, поліцейським вдалося затримати двох дебоширів, віком 23 та 29 років, і доставити їх до відділу поліції.



За фактами хуліганства та злісної непокори правоохоронці на затриманих склали адмінпротоколи. Справи невдовзі направили до суду. З’ясувалося, що один з хуліганів, старший за віком, має інвалідність ІІ групи.



Ковельський міськрайонний суд своїми постановами притягнув обох ковельчан до адміністративної відповідальності та оштрафував: 23-річного – на 136 грн зі сплатою 420,40 грн судового збору, а 29-річного – на 170 грн без сплати цього збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили учасників бійки, яка сталася увечері 25 липня біля ресторану «Classic», що на вулиці Міцкевича у Ковелі.Про це повідомляє Ковель media.Суперечка виникла між п’яними молодиками та працівниками поліції. Незважаючи на шарпанину, поліцейським вдалося затримати двох дебоширів, віком 23 та 29 років, і доставити їх до відділу поліції.За фактами хуліганства та злісної непокори правоохоронці на затриманих склали адмінпротоколи. Справи невдовзі направили до суду. З’ясувалося, що один з хуліганів, старший за віком, має інвалідність ІІ групи.Ковельський міськрайонний суд своїми постановами притягнув обох ковельчан до адміністративної відповідальності та оштрафував: 23-річного – на 136 грн зі сплатою 420,40 грн судового збору, а 29-річного – на 170 грн без сплати цього збору.

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