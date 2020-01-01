15-річний хлопець з пістолетом пограбував автозаправку в Ужгороді

Озброєний пістолетом школяр скоїв розбійний напад на АЗС в місті Ужгород.Так, 6 вересня, близько 3:45 годин ночі в поліцію Ужгорода надійшло повідомлення про розбійний напад на АЗС на вулиці Заньковецької в місті, - інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області.Як розповіла поліцейським жінка-оператор автозаправки, до приміщення увірвався чоловік у масці, озброєний пістолетом, і наказав віддати йому грошові кошти. Забравши з каси виручку в сумі 2500 гривень, нападник утік.Згодом поліцейські встановили "за гарячими" слідами особу нічного розбійника. Ним виявився 15-річний житель Ужгорода.Затримали фігуранта справи в місті Іршава, де він гостював у своїх знайомих. Речовий доказ - пневматичний пістолет і частково гроші вилучили.За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України (розбійний напад).Фігуранта справи затримали в поряду ст.208 КПК і поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Наразі вирішують питання про оголошення йому підозри в скоєнні кримінального правопорушення та обрання в суді запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Слідчі також перевіряють затриманого на причетність до скоєння інших злочинів на території міста та області.