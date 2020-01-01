15-річний хлопець з пістолетом пограбував автозаправку в Ужгороді
Сьогодні, 12:26
Озброєний пістолетом школяр скоїв розбійний напад на АЗС в місті Ужгород.
Так, 6 вересня, близько 3:45 годин ночі в поліцію Ужгорода надійшло повідомлення про розбійний напад на АЗС на вулиці Заньковецької в місті, - інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області.
Як розповіла поліцейським жінка-оператор автозаправки, до приміщення увірвався чоловік у масці, озброєний пістолетом, і наказав віддати йому грошові кошти. Забравши з каси виручку в сумі 2500 гривень, нападник утік.
Згодом поліцейські встановили "за гарячими" слідами особу нічного розбійника. Ним виявився 15-річний житель Ужгорода.
Затримали фігуранта справи в місті Іршава, де він гостював у своїх знайомих. Речовий доказ - пневматичний пістолет і частково гроші вилучили.
За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України (розбійний напад).
Фігуранта справи затримали в поряду ст.208 КПК і поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Наразі вирішують питання про оголошення йому підозри в скоєнні кримінального правопорушення та обрання в суді запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідчі також перевіряють затриманого на причетність до скоєння інших злочинів на території міста та області.
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Так, 6 вересня, близько 3:45 годин ночі в поліцію Ужгорода надійшло повідомлення про розбійний напад на АЗС на вулиці Заньковецької в місті, - інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області.
Як розповіла поліцейським жінка-оператор автозаправки, до приміщення увірвався чоловік у масці, озброєний пістолетом, і наказав віддати йому грошові кошти. Забравши з каси виручку в сумі 2500 гривень, нападник утік.
Згодом поліцейські встановили "за гарячими" слідами особу нічного розбійника. Ним виявився 15-річний житель Ужгорода.
Затримали фігуранта справи в місті Іршава, де він гостював у своїх знайомих. Речовий доказ - пневматичний пістолет і частково гроші вилучили.
За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України (розбійний напад).
Фігуранта справи затримали в поряду ст.208 КПК і поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Наразі вирішують питання про оголошення йому підозри в скоєнні кримінального правопорушення та обрання в суді запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідчі також перевіряють затриманого на причетність до скоєння інших злочинів на території міста та області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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