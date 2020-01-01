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15-річний хлопець з пістолетом пограбував автозаправку в Ужгороді

15-річний хлопець з пістолетом пограбував автозаправку в Ужгороді
Озброєний пістолетом школяр скоїв розбійний напад на АЗС в місті Ужгород.

Так, 6 вересня, близько 3:45 годин ночі в поліцію Ужгорода надійшло повідомлення про розбійний напад на АЗС на вулиці Заньковецької в місті, - інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Як розповіла поліцейським жінка-оператор автозаправки, до приміщення увірвався чоловік у масці, озброєний пістолетом, і наказав віддати йому грошові кошти. Забравши з каси виручку в сумі 2500 гривень, нападник утік.

Згодом поліцейські встановили "за гарячими" слідами особу нічного розбійника. Ним виявився 15-річний житель Ужгорода.

Затримали фігуранта справи в місті Іршава, де він гостював у своїх знайомих. Речовий доказ - пневматичний пістолет і частково гроші вилучили.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України (розбійний напад).

Фігуранта справи затримали в поряду ст.208 КПК і поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Наразі вирішують питання про оголошення йому підозри в скоєнні кримінального правопорушення та обрання в суді запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі також перевіряють затриманого на причетність до скоєння інших злочинів на території міста та області.


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Теги: пограбування, Ужгород
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