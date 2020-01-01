вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сервіс доставки «Raketa» розпочав роботу в Луцьку*

Сервіс доставки «Raketa» розпочав роботу в Луцьку*
Український сервіс доставки «Raketa» починає працювати в Луцьку. Від сьогодні у місті можна скористатися послугами кур'єрів з помаранчевими рюкзаками, які оперативно доставлять з кафе і ресторанів улюблені страви.

Протягом першого місяця роботи послуги «Raketa» будуть повністю безкоштовними. Оплачується лише вартість страв, яка повністю відповідає цінам в меню закладу. При цьому сервіс не накладає обмежень щодо вартості замовлення — неважливо, в замовленні один хот-дог або десяток піц для великої компанії.

Щоб скористатися доставкою «Raketa», достатньо мати Android або iOS-пристрій і встановити однойменний додаток. Протестувати послугу доставки можна зі знижкою 70 грн. Для цього в додатку потрібно активувати промокод RKTINLUTSK. Він діє на перше замовлення від 300 грн при оплаті картою.
Сервіс доставки «Raketa» розпочав роботу в Луцьку*

У перший місяць послуги доставки здійснюватимуть в тестовому режимі, а список закладів-партнерів зростатиме. Крім того, найближчим часом в місті буде доступна послуга кур'єрської доставки продуктів з магазинів.

В умовах карантину всі кур'єри працюють в захисних масках і респіраторах, а також регулярно дезінфікують руки за допомогою антисептиків. Крім того, доступна опція безконтактної доставки — для цього достатньо в коментарі до замовлення зробити відповідну позначку, і кур'єр уточнить, де залишити замовлення, щоб мінімізувати контакт.

Про компанію

«Raketa» — український сервіс доставки з кафе, ресторанів і супермаркетів. Компанія доставила своє перше замовлення 5 березня 2018 року. Наразі послугами можна скористатися в 26 містах України. У 2020 році сервіс має намір покрити 30 міст.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Raketa, доставка їжі, Луцьк, сервіс доставки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку через смертельну аварію на Дубнівській забрали зупинки
Сьогодні, 10:53
Викладачку, яка на Рівненщині розстріляла свою сім’ю, взяли під варту
Сьогодні, 10:36
Сервіс доставки «Raketa» розпочав роботу в Луцьку*
Сьогодні, 10:15
У місті на Волині вночі горів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 09:55
Дві смерті і 60 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:34
Схожі новини
У Луцьку на Лесі Українки знесуть «жахливу» зону відпочинку У Луцьку на Лесі Українки знесуть «жахливу» зону відпочинку
Сьогодні, 11:20
Троє успішних спортсменів отримали квартири у Луцьку Троє успішних спортсменів отримали квартири у Луцьку
Сьогодні, 11:00
У Луцьку через смертельну аварію на Дубнівській забрали зупинки У Луцьку через смертельну аварію на Дубнівській забрали зупинки
Сьогодні, 10:53
Курс валют у Луцьку на 8 вересня Курс валют у Луцьку на 8 вересня
Сьогодні, 09:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на Лесі Українки знесуть «жахливу» зону відпочинку
Сьогодні, 11:20
 0
Як зекономити при купівлі ліжка: три найкращих способи*
Сьогодні, 11:05
 0
Троє успішних спортсменів отримали квартири у Луцьку
Сьогодні, 11:00
 0
У Луцьку через смертельну аварію на Дубнівській забрали зупинки
Сьогодні, 10:53
 0
Викладачку, яка на Рівненщині розстріляла свою сім’ю, взяли під варту
Сьогодні, 10:36
 0
Медіа
відео
1/8