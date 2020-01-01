Сервіс доставки «Raketa» розпочав роботу в Луцьку*





Протягом першого місяця роботи послуги «Raketa» будуть повністю безкоштовними. Оплачується лише вартість страв, яка повністю відповідає цінам в меню закладу. При цьому сервіс не накладає обмежень щодо вартості замовлення — неважливо, в замовленні один хот-дог або десяток піц для великої компанії.



Щоб скористатися доставкою «Raketa», достатньо мати Android або iOS-пристрій і встановити однойменний додаток. Протестувати послугу доставки можна зі знижкою 70 грн. Для цього в додатку потрібно активувати промокод RKTINLUTSK. Він діє на перше замовлення від 300 грн при оплаті картою.



У перший місяць послуги доставки здійснюватимуть в тестовому режимі, а список закладів-партнерів зростатиме. Крім того, найближчим часом в місті буде доступна послуга кур'єрської доставки продуктів з магазинів.



В умовах карантину всі кур'єри працюють в захисних масках і респіраторах, а також регулярно дезінфікують руки за допомогою антисептиків. Крім того, доступна опція безконтактної доставки — для цього достатньо в коментарі до замовлення зробити відповідну позначку, і кур'єр уточнить, де залишити замовлення, щоб мінімізувати контакт.



Про компанію



«Raketa» — український сервіс доставки з кафе, ресторанів і супермаркетів. Компанія доставила своє перше замовлення 5 березня 2018 року. Наразі послугами можна скористатися в 26 містах України. У 2020 році сервіс має намір покрити 30 міст.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український сервіс доставки «Raketa» починає працювати в Луцьку. Від сьогодні у місті можна скористатися послугами кур'єрів з помаранчевими рюкзаками, які оперативно доставлять з кафе і ресторанів улюблені страви.Протягом першого місяця роботи послуги «Raketa» будуть повністю безкоштовними. Оплачується лише вартість страв, яка повністю відповідає цінам в меню закладу. При цьому сервіс не накладає обмежень щодо вартості замовлення — неважливо, в замовленні один хот-дог або десяток піц для великої компанії.Щоб скористатися доставкою «Raketa», достатньо мати Android або iOS-пристрій і встановити однойменний додаток. Протестувати послугу доставки можна зі знижкою 70 грн. Для цього в додатку потрібно активувати промокод RKTINLUTSK. Він діє на перше замовлення від 300 грн при оплаті картою.У перший місяць послуги доставки здійснюватимуть в тестовому режимі, а список закладів-партнерів зростатиме. Крім того, найближчим часом в місті буде доступна послуга кур'єрської доставки продуктів з магазинів.В умовах карантину всі кур'єри працюють в захисних масках і респіраторах, а також регулярно дезінфікують руки за допомогою антисептиків. Крім того, доступна опція безконтактної доставки — для цього достатньо в коментарі до замовлення зробити відповідну позначку, і кур'єр уточнить, де залишити замовлення, щоб мінімізувати контакт.«Raketa» — український сервіс доставки з кафе, ресторанів і супермаркетів. Компанія доставила своє перше замовлення 5 березня 2018 року. Наразі послугами можна скористатися в 26 містах України. У 2020 році сервіс має намір покрити 30 міст.

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