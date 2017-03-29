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У Білорусі під час протестів за минулу добу затримали понад пів тисячі людей

У Білорусі під час протестів за минулу добу затримали понад пів тисячі людей
Під час акцій протесту у Білорусі 6 вересня силовики затримали 633 особи по всій країні.

Про це повідомила прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова у Telegram, пише "Суспільне".

"Всього вчора за порушення законодавства про масові заходи в республіці затримані 633 людини. До розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця утримання поміщено 363 людини", - зазначила Чемоданова.

У МВС Білорусі за 6 вересня зафіксували 42 протестні акції в різних населених пунктах країни. Загальну кількість учасників білоруські силовики оцінюють у 32 тисячі чоловік.

Чемоданова пише, що у Мінську люди провокували конфлікти з міліцією, а в Гродно "радикально налаштовані активісти виходили на проїжджу частину і перешкоджали руху автомашин".

У столиці Білорусі та інших містах 6 вересня пройшов "Марш єдності". В центрі Мінська безліч силовиків перешкоджали проведенню "несанкціонованої акції", відбулися затримання та побиття протестувальників. За оцінками білоруських ЗМІ, у "Марші єдності" в Мінську взяли учать майже 100 тисяч чоловік.


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Теги: Білорусь, акції пртесту, затримання
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