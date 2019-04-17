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Топ-4 пропозицій від компанії «Інвестор» у вересні*

Топ-4 пропозицій від компанії «Інвестор» у вересні*
Осінь традиційно вважають порою нових стартів та справ.

Для тих, у кого ці справи пов'язані із покупкою житла Будівельна компанія «Інвестор» підготувала спеціальні пропозиції, - йдеться на сайті забудовника.

1. Ексклюзивні 3-кімнатні квартири у ЖК «Супернова»

За акційними умовами продаються трикімнатні квартири площею 76,13 м2 у новому будинку ЖК «Супернова». Ціна – $ 44 900, перший внесок – від 10%.
Топ-4 пропозицій від компанії «Інвестор» у вересні*

У «Супернові» донедавна не було трикімнатних квартир. Таке житло запланували лише у сьомому «великому» будинку, який почали зводити на початку цього року. Особливість цього будинку у тому, що тут буде шість під’їздів, а перший поверх запланований під комерцію.

Більше прочитати про цю пропозицію можна за посиланням.




2. Котеджі у ЖК «Струмочок»

Площа – 156,06 м2, можливі два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею на першому поверсі.

Ціна котеджа – від 83 000 $.
Топ-4 пропозицій від компанії «Інвестор» у вересні*

3. Таунхаус «Класичний» у ЖК «Струмочок»

Площа – 130,61 м2. Таунхаус має типовий проект, перевірений часом. На 1-му поверсі – кухня, передпокій, савузол, велика вітальня та вихід на терасу. На 2-му поверсі – 3 кімнати, простора ванна і гардероб. Ціна – від 12 400 грн/м2.

Топ-4 пропозицій від компанії «Інвестор» у вересні*

Як будується "Струмочок" - дивіться у відеозвіті:



4. Акція на 2-кімнатні квартири у ЖК «Парковий квартал»

За зниженою ціною продаються двокімнатні квартири у ковельському ЖК "Парковий квартал".

Площа акційних квартир - 63,2 м2. Ціна - $ 27 500. Можливе розтермінування за умови першого внеску 50%. Акція діє лише до 15 вересня.
Топ-4 пропозицій від компанії «Інвестор» у вересні*

Більше інформації про акцію - за посиланням. Також можете переглянути відео із будівельного майданчика "Паркового кварталу":


БОНУС. Квартири у новому комплексі «Амстердам»

«Інвестор» оголосив старт продажів у новому житловому комплексі, який буде називатися «Амстердам». Це сьомий ЖК забудовника, який відрізнятиметься від попередніх стилем, архітектурою, підходом до організації простору та атмосферою. Цим проектом «Інвестор» обіцяє вихід будівництва на якісно новий рівень!

Детальніше про презентацію ЖК «Амстердам» можете прочитати за посиланням.
Топ-4 пропозицій від компанії «Інвестор» у вересні*

За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Інвестор, продаж, житло, акції
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