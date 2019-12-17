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Волинський рибпатруль за місяць спіймав майже 100 браконьєрів

Волинський рибпатруль за місяць спіймав майже 100 браконьєрів
У період з 1 по 31 серпня 2020 року державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля провели 34 рейди та викрили 88 порушень, з яких 31 - грубі.

Також склали 29 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства), 11 – за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконний продаж водних біоресурсів), 3 – за ч. 1 ст. 85-1 КУпАП (продаж заборонених знарядь лову) та 1 – за ст. 188-5 КУпАП. Крім цього, оформили 13 актів виявлення та вилучення безхазяйного майна, повідомляє пресслужба рибпатруля Волині.

«За даний період на порушників накладено 9 805 грн штрафів. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 18 450 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 62 кг водних біоресурсів, з яких – 20 на ринках та 18 – за актами безхазяйного майна. Також вилучено 43 од. заборонених знарядь лову та ще 56 од. – за актами безхазяйного майна. Із безгосподарських сіток вилучено та випущено у природне середовище 30 кг водних біоресурсів, попереджено збитків на суму 5 406 грн», - повідомив заступник начальника управління - начальник відділу ОВБР «Рибоохоронний патруль» Сергій Починок.

Крім цього, 45 адміністративних справ передали до судів для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.

Для прикладу, 7 серпня інспектори волинського рибпатруля виявили незаконний збут риби. Інцидент стався на ринку в урочищі Гряда Шацького району. Так, двоє громадян здійснювали продаж 5 кг риби окунь без документів, які підтверджують походження риби та законність її придбання.

На осіб склали протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП. Матеріали справ направили до районного суду для притягнення порушників до відповідальності.

14 серпня в ході рибоохоронної роботи на р. Тенетиска, поблизу села Крушинець Любомльського району викрили двох порушників. Громадяни ловили рибу забороненим сітним знаряддям лову (ще 2 знаряддя мали при собі). Порушники встигли зловити рибу: сомик карликовий – 81 екз., плітка – 25 екз., щука – 19 екз., карась сріблястий – 9 екз., ротан – 9 екз. та 5 екз. верховодки. Сума завданих збитків склала 10 353 грн.

На викритих осіб оформили адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили в суд для притягнення правопорушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди. Заборонені знаряддя вилучили.

Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо ви помітили порушення - прохання оперативно повідомити на телефон «гарячої лінії» відомства: (067) 360-78-40.

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Теги: рибпатруль, порушники, серпень
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