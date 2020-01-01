Розстріл сім'ї викладачкою на Рівненщині: з'явились нові подробиці трагедії. ВІДЕО
Сьогодні, 14:12
На Рівненщині підозрюваній у вбивстві чоловіка та замаху на вбивство доньки може загрожувати довічне ув’язнення.
Про це сьогодні, 7-го вересня, на брифінгу повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області – начальник слідчого управління Олександр Панасюк, - йдеться на сайті ГУНП у Рівненській області.
Нагадаємо, що у житловому масиві «Криниченька» Рівненського району 45-річна жителька Рівненського району спричинила смертельне поранення в голову, до поліції надійшло близько 7-ої ранку п’ятого вересня.
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«У ході розпочатого досудового розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України було встановлено, що близько 04:15 за місцем проживання жінка, із незрозумілих поки що мотивів, імовірно через сімейні розбірки, заподіяла поранення своєму чоловікові в голову із травматичної зброї, здійснивши один постріл у скроню, — повідомив Олександр Панасюк. — Після цього вона зайшла у кімнату до своєї дочки, яка також спала, спричинивши один постріл у грудну клітку з цієї ж травматичної зброї. Однак, сталася затримка у вигляді прихвачення гільзи затвором. Після цього вона взяла попередньо пневматичний пристрій та заподіяла іще два постріли дитині в грудну клітку. Це діяння кваліфіковано як замах на вбивство за частиною 2 статей 15 та 115 Кримінального кодексу України. Малолітню потерпілу зловмисниця відвезла до своїх батьків і повернулася до місця свого проживання, де вчинила спробу суїциду. Зараз вона затримана в порядку статті 208 КПК та знаходиться в лікувальному закладі. Слідчі повідомили їй про підозру у вчинених злочинах та підготували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою».
Як додав заступник начальника поліції області, першопочатково підозрювана давала нечіткі, нерозбірливі покази та наразі скористалася своїм правом відповідно до статті 63 Конституції України.
У рамках кримінального провадження призначатимуть усі необхідні експертизи, зокрема й психолого-психіатрична. Слідчі дії тривають. Підозрюваній може загрожувати до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
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Про це сьогодні, 7-го вересня, на брифінгу повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області – начальник слідчого управління Олександр Панасюк, - йдеться на сайті ГУНП у Рівненській області.
Нагадаємо, що у житловому масиві «Криниченька» Рівненського району 45-річна жителька Рівненського району спричинила смертельне поранення в голову, до поліції надійшло близько 7-ої ранку п’ятого вересня.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Відома викладачка: подробиці про жінку, яка вбила чоловіка та поранила доньку в передмісті Рівного
«У ході розпочатого досудового розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України було встановлено, що близько 04:15 за місцем проживання жінка, із незрозумілих поки що мотивів, імовірно через сімейні розбірки, заподіяла поранення своєму чоловікові в голову із травматичної зброї, здійснивши один постріл у скроню, — повідомив Олександр Панасюк. — Після цього вона зайшла у кімнату до своєї дочки, яка також спала, спричинивши один постріл у грудну клітку з цієї ж травматичної зброї. Однак, сталася затримка у вигляді прихвачення гільзи затвором. Після цього вона взяла попередньо пневматичний пристрій та заподіяла іще два постріли дитині в грудну клітку. Це діяння кваліфіковано як замах на вбивство за частиною 2 статей 15 та 115 Кримінального кодексу України. Малолітню потерпілу зловмисниця відвезла до своїх батьків і повернулася до місця свого проживання, де вчинила спробу суїциду. Зараз вона затримана в порядку статті 208 КПК та знаходиться в лікувальному закладі. Слідчі повідомили їй про підозру у вчинених злочинах та підготували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою».
Як додав заступник начальника поліції області, першопочатково підозрювана давала нечіткі, нерозбірливі покази та наразі скористалася своїм правом відповідно до статті 63 Конституції України.
У рамках кримінального провадження призначатимуть усі необхідні експертизи, зокрема й психолого-психіатрична. Слідчі дії тривають. Підозрюваній може загрожувати до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
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