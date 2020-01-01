Розстріл сім'ї викладачкою на Рівненщині: з'явились нові подробиці трагедії. ВІДЕО





Про це сьогодні, 7-го вересня, на брифінгу повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області – начальник слідчого управління Олександр Панасюк, - йдеться на сайті ГУНП у Рівненській області.



Нагадаємо, що у житловому масиві «Криниченька» Рівненського району



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«У ході розпочатого досудового розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України було встановлено, що близько 04:15 за місцем проживання жінка, із незрозумілих поки що мотивів, імовірно через сімейні розбірки, заподіяла поранення своєму чоловікові в голову із травматичної зброї, здійснивши один постріл у скроню, — повідомив Олександр Панасюк. — Після цього вона зайшла у кімнату до своєї дочки, яка також спала, спричинивши один постріл у грудну клітку з цієї ж травматичної зброї. Однак, сталася затримка у вигляді прихвачення гільзи затвором. Після цього вона взяла попередньо пневматичний пристрій та заподіяла іще два постріли дитині в грудну клітку. Це діяння кваліфіковано як замах на вбивство за частиною 2 статей 15 та 115 Кримінального кодексу України. Малолітню потерпілу зловмисниця відвезла до своїх батьків і повернулася до місця свого проживання, де вчинила спробу суїциду. Зараз вона затримана в порядку статті 208 КПК та знаходиться в лікувальному закладі. Слідчі повідомили їй про підозру у вчинених злочинах та підготували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою».



Як додав заступник начальника поліції області, першопочатково підозрювана давала нечіткі, нерозбірливі покази та наразі скористалася своїм правом відповідно до статті 63 Конституції України.



У рамках кримінального провадження призначатимуть усі необхідні експертизи, зокрема й психолого-психіатрична. Слідчі дії тривають. Підозрюваній може загрожувати до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині підозрюваній у вбивстві чоловіка та замаху на вбивство доньки може загрожувати довічне ув’язнення.Про це сьогодні, 7-го вересня, на брифінгу повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області – начальник слідчого управління, - йдеться на сайті ГУНП у Рівненській області.Нагадаємо, що у житловому масиві «Криниченька» Рівненського району 45-річна жителька Рівненського району спричинила смертельне поранення в голову, до поліції надійшло близько 7-ої ранку п’ятого вересня.«У ході розпочатого досудового розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України було встановлено, що близько 04:15 за місцем проживання жінка, із незрозумілих поки що мотивів, імовірно через сімейні розбірки, заподіяла поранення своєму чоловікові в голову із травматичної зброї, здійснивши один постріл у скроню, — повідомив Олександр Панасюк. — Після цього вона зайшла у кімнату до своєї дочки, яка також спала, спричинивши один постріл у грудну клітку з цієї ж травматичної зброї. Однак, сталася затримка у вигляді прихвачення гільзи затвором. Після цього вона взяла попередньо пневматичний пристрій та заподіяла іще два постріли дитині в грудну клітку. Це діяння кваліфіковано як замах на вбивство за частиною 2 статей 15 та 115 Кримінального кодексу України. Малолітню потерпілу зловмисниця відвезла до своїх батьків і повернулася до місця свого проживання, де вчинила спробу суїциду. Зараз вона затримана в порядку статті 208 КПК та знаходиться в лікувальному закладі. Слідчі повідомили їй про підозру у вчинених злочинах та підготували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою».Як додав заступник начальника поліції області, першопочатково підозрювана давала нечіткі, нерозбірливі покази та наразі скористалася своїм правом відповідно до статті 63 Конституції України.У рамках кримінального провадження призначатимуть усі необхідні експертизи, зокрема й психолого-психіатрична. Слідчі дії тривають. Підозрюваній може загрожувати до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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