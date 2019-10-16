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У Палаці учнівської молоді у Луцьку незаконно взяли в оренду приміщення

У Палаці учнівської молоді у Луцьку незаконно взяли в оренду приміщення
Прокуратура у Луцьку домоглася повернення незаконно зданого в оренду приміщення вартістю 1,7 мільйона гривень Палацу учнівської молоді.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волинської області.

Господарський суд Волинської області задоволив позов Луцької місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Луцької міської ради й Управління освіти міської ради,

Управління освіти вимагає повернути приміщення площею понад 100 кв. м й вартістю 1,7 млн грн, розташоване у Палаці учнівської молоді в Луцьку, яке із грудня 2018 року незаконно перебуває в оренді.

Прокурори з'ясували, що унаслідок порушень, допущених під час передачі комунального майна в оренду, приміщення комплексного багатопрофільного позашкільного навчально-виховного закладу передано суб’єкту господарювання для здійснення діяльності, ніяк не пов’язаної з освітньою, що прямо заборонено Законом України «Про освіту».

Суд задоволив позовні вимоги прокуратури, відтак приміщення, яке використовували не за призначенням, повернули розпоряднику.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, ПУМ, приміщення, закон, оренда, прокуратура
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