У Палаці учнівської молоді у Луцьку незаконно взяли в оренду приміщення
Сьогодні, 18:18
Прокуратура у Луцьку домоглася повернення незаконно зданого в оренду приміщення вартістю 1,7 мільйона гривень Палацу учнівської молоді.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волинської області.
Господарський суд Волинської області задоволив позов Луцької місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Луцької міської ради й Управління освіти міської ради,
Управління освіти вимагає повернути приміщення площею понад 100 кв. м й вартістю 1,7 млн грн, розташоване у Палаці учнівської молоді в Луцьку, яке із грудня 2018 року незаконно перебуває в оренді.
Прокурори з'ясували, що унаслідок порушень, допущених під час передачі комунального майна в оренду, приміщення комплексного багатопрофільного позашкільного навчально-виховного закладу передано суб’єкту господарювання для здійснення діяльності, ніяк не пов’язаної з освітньою, що прямо заборонено Законом України «Про освіту».
Суд задоволив позовні вимоги прокуратури, відтак приміщення, яке використовували не за призначенням, повернули розпоряднику.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волинської області.
Господарський суд Волинської області задоволив позов Луцької місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Луцької міської ради й Управління освіти міської ради,
Управління освіти вимагає повернути приміщення площею понад 100 кв. м й вартістю 1,7 млн грн, розташоване у Палаці учнівської молоді в Луцьку, яке із грудня 2018 року незаконно перебуває в оренді.
Прокурори з'ясували, що унаслідок порушень, допущених під час передачі комунального майна в оренду, приміщення комплексного багатопрофільного позашкільного навчально-виховного закладу передано суб’єкту господарювання для здійснення діяльності, ніяк не пов’язаної з освітньою, що прямо заборонено Законом України «Про освіту».
Суд задоволив позовні вимоги прокуратури, відтак приміщення, яке використовували не за призначенням, повернули розпоряднику.
Головне фото - ілюстративне.
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