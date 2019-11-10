Фудкорт у РЦ «Промінь»: підбірка вигідних пропозицій у вересні*

Фудкорт на 4 поверсі розважального центру «Промінь» без перебільшення можна назвати місцем, де можна неймовірно смачно поїсти й де пропонують велику кількість різноманітних знижок та спеціальних пропозицій. Окрім того, тут абсолютно різна кухня, що дає змогу знайти саме те, що порадує вас та ваших близьких.РЦ «Промінь» підготував підбірку з актуальними вигідними пропозиціями. Її можна зберегти і користуватися впродовж вересня, щоб насолоджуватися гарним відпочинком на фудкорті, повідомляє пресслужба закладу.Тут завжди вигідно. Можна замовити «Комбо меню» з чізбургером, курячими крильцями, свининою або курячим стейком на вибір. Напій до меню обираєте і отримуєте безкоштовно.Спеціальна вартість на метр пива - ідеальний вибір для великої компанії.Більше того, у «Grill Pub» у будні з 12 до 16 години гості мають можливість вигідно пообідати. Щодня новий ланч різного об’єму: дві, три або чотири страви на вибір + напій.Цей заклад – окремий острівець на фудкорті з особливою атмосферою та підходом. Тут завжди можна спробувати щось оригінальне. Наприклад, нещодавно в асортименті з’явився гречаний чай, що прекрасно тонізує та відновлює сили. Тут ви спробуєте корисну матчу, живу каву з різних куточків світу і корисні для здоров’я солодощі.Ідеальний спосіб розширити власні горизонти – завітати в «Lemongrass». Це єдине місце в Луцьку, де можна спробувати оригінальну тайську кухню і зрозуміти: це не страшно, не гостро і неймовірно смачно. Наразі шеф «Lemongrass» готує новеньке меню. Про це от-от повідомляють у соцмережах.Щодня у будні – «Щасливі години» з 12 до 15години: знижка на всю кухню 20%.З понеділка до четверга на барній стійці є можливість замовити два однакових коктейлі, а третій отримати безкоштовно.Щопонеділка всі класичні кальяни – 100 гривень.Щочетверга – «Women's Day»: знижка 50% на всі кальяни для жіночих компаній.Всіх, хто планує оригінальну вечірку, запрошують до «квартири Моніки» зі знаменитого серіалу «Друзі». Робіть попереднє замовлення та отримуйте знижку 20% абсолютно на весь чек.Шаурма – це те, що завжди смачно і не потребує жодних коментарів. Віднедавна на фудкорті оселився новий заклад, який пропонує гостям широкий вибір страв східної кухні швидкого приготування. Тут ви посмакуєте соковитою шаурмою, хот-догами в лаваші, хумусом, такос та люля-кебабом.Таверна – це повноцінний ресторан на території фудкорту «Grand Central Food Terminal». Тут подають смачні україно-кавказькі страви. Тож гостинність тут ні з чим неможливо порівняти. Для тих, хто обідає в таверні «Старий Лис», подають комплекси всього за 55 гривень. Це три повноцінні страви, салат і напій. В будні – з 12 до 15:00.Вже завтра, 8 вересня, тут пропонуватиуть знижку 15% усім рудоволосим гостям.Для усіх, хто планує щире і запальне святкування, – приємні умови бронювання банкету. З однієї особи – 350 гривень і знижка 15% на алкоголь. До того ж, усій компанії заклад подарує копчену ніжку цапа.Ранкова кава. Американо та еспресо – 14 гривень до 11 ранку.Тим, хто бере каву у свою чашку, дають знижку 20%.Щодня – знижка на всі торти і десерти. Після 20:00 знижка становить 30%, а після 21:00 торти і десерти дешевшають на 50%.Напевно, це найпопулярніше місце на всьому фудкорті, бо ж лучани дуже люблять суші та піцу. Тому у вересні в «Sushi та Pizza Yummy» діють такі пропозиції:– знижка 50% на другу піцу;– знижка 15% на наступне замовлення, якщо ви опублікуєте Stories у своїх соцмережах та позначите Sushi Yummy;– знижка 15% на всі замовлення суші з собою.Цей заклад просто не потребує жодних знижок та акцій, адже вартість смачних пельменів та чебуреків тут абсолютно доступна кожного дня, у свято чи будні. Це ідеальне місце для обідньої перерви. Готують за 10 хвилин, а порція пельменів коштує від 36 грн.Для тих, хто не встигає готувати вдома, рекомендують взяти з собою. Тут пропонують заморожені пельмені з куркою, свининою, броколі, лососем, а також смачні чебуреки з м’ясом та з сиром для всієї сім’ї.Фудкорт, популярне місце відпочинку лучан та гостей міста, працює щодня з 8 ранку до 23:00. В п’ятницю та суботу фудкорт відкритий до 01:00. У ці дні на його території грають діджеї, створюючи круту атмосферу і настрій.