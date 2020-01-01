На Волині незаконно уклали договір із реконструкції вулиці за 9 мільйонів гривень

Прокурори на Волині домоглися визнання недійсним укладеного із порушеннями закону договору про проведення за бюджетні кошти в сумі 9 млн грн робіт із реконструкції вулиці.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волинської області.Господарський суд Волинської області задоволив позов Ковельської місцевої прокуратури та визнав недійсними результати переговорної процедури й договір про проведення робіт із реконструкції вулиці, укладений із порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі».Опрацьовуючи інформацію системи публічних закупівель «PROZORRO», прокурори з'ясували, що один із розпорядників бюджетних коштів Ковельської міської ради ухвалив рішення про укладення договору на проведення робіт із реконструкції вулиці в Ковелі на суму понад 9 млн грн із місцевим суб’єктом господарювання, застосувавши переговорну процедуру, яка не могла бути застосована, відтак не провів відкриті торги, як зобов’язує Закон.Таким чином було порушено основні принципи здійснення закупівель, визначені у Законі – принципи максимальної економії та ефективності, добросовісної конкуренції та недискримінації учасників – й обмежено права інших потенційних учасників закупівлі.У суді прокурори домоглися визнання недійсними результатів переговорної процедури та договору про проведення робіт, укладеного із порушенням вимог закону.