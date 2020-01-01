Волинська спортсменка стала бронзовою призеркою на чемпіонаті України з вільної боротьби





Так, бронзовою призеркою стала волинянка Лаць Діана серед дівчат у ваговій категорії 43 кг, - інформує управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.



5 місце посіла Рисьова Діана у ваговій категорії 43 кг.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові з 2 по 5 вересня проходив чемпіонат України з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2003-2005 років народження, в якому волинські спортсмени показали гарні результати.Так, бронзовою призеркою стала волинянкасеред дівчат у ваговій категорії 43 кг, - інформує управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.5 місце посілау ваговій категорії 43 кг.

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