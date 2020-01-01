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Волинська спортсменка стала бронзовою призеркою на чемпіонаті України з вільної боротьби

Волинська спортсменка стала бронзовою призеркою на чемпіонаті України з вільної боротьби
У Харкові з 2 по 5 вересня проходив чемпіонат України з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2003-2005 років народження, в якому волинські спортсмени показали гарні результати.

Так, бронзовою призеркою стала волинянка Лаць Діана серед дівчат у ваговій категорії 43 кг, - інформує управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

5 місце посіла Рисьова Діана у ваговій категорії 43 кг.

Волинська спортсменка стала бронзовою призеркою на чемпіонаті України з вільної боротьби
Волинська спортсменка стала бронзовою призеркою на чемпіонаті України з вільної боротьби
Волинська спортсменка стала бронзовою призеркою на чемпіонаті України з вільної боротьби
Волинська спортсменка стала бронзовою призеркою на чемпіонаті України з вільної боротьби

Волинська спортсменка стала бронзовою призеркою на чемпіонаті України з вільної боротьби
Волинська спортсменка стала бронзовою призеркою на чемпіонаті України з вільної боротьби
Волинська спортсменка стала бронзовою призеркою на чемпіонаті України з вільної боротьби
Волинська спортсменка стала бронзовою призеркою на чемпіонаті України з вільної боротьби

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Теги: спорт, боротьба. чемпіонат
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