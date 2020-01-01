Волинська спортсменка стала бронзовою призеркою на чемпіонаті України з вільної боротьби
Сьогодні, 15:19
У Харкові з 2 по 5 вересня проходив чемпіонат України з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2003-2005 років народження, в якому волинські спортсмени показали гарні результати.
Так, бронзовою призеркою стала волинянка Лаць Діана серед дівчат у ваговій категорії 43 кг, - інформує управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
5 місце посіла Рисьова Діана у ваговій категорії 43 кг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, бронзовою призеркою стала волинянка Лаць Діана серед дівчат у ваговій категорії 43 кг, - інформує управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
5 місце посіла Рисьова Діана у ваговій категорії 43 кг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Після аварії на Дубнівській, де загинув 10-річний хлопчик, заберуть деякі зупинки і встановлять світлофор
Сьогодні, 15:25
Волинська спортсменка стала бронзовою призеркою на чемпіонаті України з вільної боротьби
Сьогодні, 15:19
У Києві невідомі побили та пограбували DZIDZIO
Сьогодні, 14:45
У селі під Луцьком збудують новий храм УПЦ (МП)
Сьогодні, 14:17