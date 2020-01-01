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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У лікарні на Волині для лікування хворих з пневмонією і підозрою на Covid-19 перепрофілювали педіатричне відділення

У лікарні на Волині для лікування хворих з пневмонією і підозрою на Covid-19 перепрофілювали педіатричне відділення
7-го вересня стало відомо про перепрофілювання ліжок педіатричного відділення Володимир-Волинського ТМО: за узгодження з управлінням охорони здоров’я їх відведено для лікування пацієнтів із СOVID-19. Таке рішення прийняли, оскільки терапевтичне відділення, яке перепрофілювали раніше під COVID-19 – уже заповнене.

Інформацію БУГу підтвердила Тетяна Ващук, головний лікар Володимир-Волинського ТМО. Вона розповіла, що хворих дійсно багато, епідеміологічна ситуація ускладнилась:

“Так, ми розгорнули педіатричне відділення під хворих на СOVID-19. На сьогоднішній день у нас 43 випадки пневмонії із підозрою на СOVID-19, 6 випадків з яких – підтверджені, 37 – очікують результатів. Ми мусимо виходити з цього, що маємо. Щодо перепрофілювання ліжок – це узгоджено з управлінням охорони здоров’я".

За її словами, наразі під лікування пацієнтів з COVID-19 відведені такі відділення: терапевтивне, педіатричне та інфекційне.

“Терапевтичне відділення, педіатричне – все відведено під «ковід», реанімація – у нас там в резерві, для важких пацієнтів, де є ШВЛ, аби ми могли забезпечити інкубацію, кисневу терапію. Інфекційне відведене раніше.

Якщо буде збільшуватись кількість хворих, буде підніматись питання перепрофілювання інших ліжок”, – розповіла Ващук.

Станом на 7-ме вересня у Володимирі-Волинському та районі на COVID-19 хворіють 130 людей.

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Теги: Володимир, лікарн, відділення, коронавірус
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