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Польща хоче дозволити проживання нащадкам мешканців Речі Посполитої

Польща хоче дозволити проживання нащадкам мешканців Речі Посполитої
Очільник канцелярії прем'єра Польщі Міхал Дворчік заявив, що польський уряд планує спростити правила отримання можливості законного проживання для нащадків першої і другої Речі Посполитої. 

Про це повідомляє ТСН з посиланням на видання Business insider.

"Уряд починає роботу над рішеннями, які дозволять спростити процедури і можливості, пов'язані з поселенням в Польщі всіх нащадків жителів Першої та Другої Речі Посполитої, які заявляють про зв'язки з Польщею", - заявив Дворчік.

Перша Річ Посполита існувала на частині територій сучасних Польщі, Литви, Білорусі, України, Росії та Латвії в 1569-1795 роках. Друга Річ Посполита існувала в 1918-1939 роках на частини територій сучасних Польщі, Литви, Білорусі та України.

Згідно з цією ідеєю така широка категорія потенційних мігрантів може стати способом порятунку польського ринку праці.

Уряд прогнозує, що якщо не буде вжито жодних дій, до 2030 року Польщі буде бракувати близько 4 мільйонів працівників.

Зазнаачється, що впродовж першого півріччя 2020 року 2 905 українців звернулися до консульських установ Республіки Польща щодо видачі їм "карти поляка".

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Теги: Польща, громадянство, Річ Посполита
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