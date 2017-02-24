Польща хоче дозволити проживання нащадкам мешканців Речі Посполитої





Про це повідомляє



"Уряд починає роботу над рішеннями, які дозволять спростити процедури і можливості, пов'язані з поселенням в Польщі всіх нащадків жителів Першої та Другої Речі Посполитої, які заявляють про зв'язки з Польщею", - заявив Дворчік.



Перша Річ Посполита існувала на частині територій сучасних Польщі, Литви, Білорусі, України, Росії та Латвії в 1569-1795 роках. Друга Річ Посполита існувала в 1918-1939 роках на частини територій сучасних Польщі, Литви, Білорусі та України.



Згідно з цією ідеєю така широка категорія потенційних мігрантів може стати способом порятунку польського ринку праці.



Уряд прогнозує, що якщо не буде вжито жодних дій, до 2030 року Польщі буде бракувати близько 4 мільйонів працівників.



Зазнаачється, що впродовж першого півріччя 2020 року 2 905 українців звернулися до консульських установ Республіки Польща щодо видачі їм "карти поляка".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Очільник канцелярії прем'єра Польщі Міхал Дворчік заявив, що польський уряд планує спростити правила отримання можливості законного проживання для нащадків першої і другої Речі Посполитої.Про це повідомляє ТСН з посиланням на видання Business insider."Уряд починає роботу над рішеннями, які дозволять спростити процедури і можливості, пов'язані з поселенням в Польщі всіх нащадків жителів Першої та Другої Речі Посполитої, які заявляють про зв'язки з Польщею", - заявив Дворчік.Перша Річ Посполита існувала на частині територій сучасних Польщі, Литви, Білорусі, України, Росії та Латвії в 1569-1795 роках. Друга Річ Посполита існувала в 1918-1939 роках на частини територій сучасних Польщі, Литви, Білорусі та України.Згідно з цією ідеєю така широка категорія потенційних мігрантів може стати способом порятунку польського ринку праці.Уряд прогнозує, що якщо не буде вжито жодних дій, до 2030 року Польщі буде бракувати близько 4 мільйонів працівників.Зазнаачється, що впродовж першого півріччя 2020 року 2 905 українців звернулися до консульських установ Республіки Польща щодо видачі їм "карти поляка".

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