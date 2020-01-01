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В одному із гіпермаркетів Луцька чоловік обікрав жінку

В одному із гіпермаркетів Луцька чоловік обікрав жінку
У Луцьку патрульні по гарячих слідах затримали крадія.

Вчора близько 11-ї години патрульні отримали повідомлення про крадіжку, повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Заявник повідомив, що у його знайомої викрали мобільний телефон в гіпермаркеті, що на вулиці Шевченка.

Патрульні, котрі прибули на місце події, переглянули відео з камер спостереження та отримали детальний опис чоловіка.

Екіпаж, обстежуючи територію, на вулиці Ковельській виявив чоловіка, який підпадав під орієнтування. При собі у нього був телефон, схожий на той, що викрали. Згодом 41-річний чоловік підтвердив інспекторам, що це він здійснив крадіжку.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.

Наразі за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) КК України.

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Теги: Луцьк, злодій, гіпермаркет
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