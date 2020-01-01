В одному із гіпермаркетів Луцька чоловік обікрав жінку





Вчора близько 11-ї години патрульні отримали повідомлення про крадіжку,



Заявник повідомив, що у його знайомої викрали мобільний телефон в гіпермаркеті, що на вулиці Шевченка.



Патрульні, котрі прибули на місце події, переглянули відео з камер спостереження та отримали детальний опис чоловіка.



Екіпаж, обстежуючи територію, на вулиці Ковельській виявив чоловіка, який підпадав під орієнтування. При собі у нього був телефон, схожий на той, що викрали. Згодом 41-річний чоловік підтвердив інспекторам, що це він здійснив крадіжку.



На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.



Наразі за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) КК України.

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