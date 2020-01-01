Розшукали 22-річного хлопця з Рівненщини, який приїхав до родичів на Волинь і зник





Нагадаємо, що



Четвертого вересня до Вараського відділу поліції зателефонував представник одного із реабілітаційних центрів Рівненщини та повідомив, що розшукуваний перебуває у них.



Як пояснив чоловік правоохоронцям, кілька місяців працював на сезонних роботах у Одесі, а потім проживав у реабілітаційному центрі, що діє при одній із релігійних громад. Із родичами зв'язок не підтримував, оскільки не має наміру із ними проживати чи спілкуватися. Про те, що перебуває у розшуку, до зустрічі із поліцейськими йому було невідомо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники Вараського відділу поліції з червня цього року розшукували 22-річного місцевого мешканця, про місцезнаходження якого родичі не знали тривалий час.Нагадаємо, що ще з 16 травня молодик перебував у рідних в селі Рудка-Червинська Кам’янь-Каширського району та з того часу зв’язок із ним втратився , - інформує ГУНП у Рівненській області.Четвертого вересня до Вараського відділу поліції зателефонував представник одного із реабілітаційних центрів Рівненщини та повідомив, що розшукуваний перебуває у них.Як пояснив чоловік правоохоронцям, кілька місяців працював на сезонних роботах у Одесі, а потім проживав у реабілітаційному центрі, що діє при одній із релігійних громад. Із родичами зв'язок не підтримував, оскільки не має наміру із ними проживати чи спілкуватися. Про те, що перебуває у розшуку, до зустрічі із поліцейськими йому було невідомо.

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