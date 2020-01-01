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Розшукали 22-річного хлопця з Рівненщини, який приїхав до родичів на Волинь і зник

Розшукали 22-річного хлопця з Рівненщини, який приїхав до родичів на Волинь і зник
Працівники Вараського відділу поліції з червня цього року розшукували 22-річного місцевого мешканця, про місцезнаходження якого родичі не знали тривалий час.

Нагадаємо, що ще з 16 травня молодик перебував у рідних в селі Рудка-Червинська Кам’янь-Каширського району та з того часу зв’язок із ним втратився, - інформує ГУНП у Рівненській області.

Четвертого вересня до Вараського відділу поліції зателефонував представник одного із реабілітаційних центрів Рівненщини та повідомив, що розшукуваний перебуває у них.

Як пояснив чоловік правоохоронцям, кілька місяців працював на сезонних роботах у Одесі, а потім проживав у реабілітаційному центрі, що діє при одній із релігійних громад. Із родичами зв'язок не підтримував, оскільки не має наміру із ними проживати чи спілкуватися. Про те, що перебуває у розшуку, до зустрічі із поліцейськими йому було невідомо.


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Теги: розшук, молодик
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