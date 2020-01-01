У Луцькому районі посеред білого дня горів хлів





Пожежа трапилась 7 вересня близько 14:10, - управління ДСНС у Волинській області.



Для гасіння пожежі в господарській споруді рятувальники подали 2 спеціальних пожежних водяних ствола. Зазначається, що вдалось швидко локалізувати пожежу та не допустити поширення вогню по площі та на поряд розташований будинок.



Причину пожежі встановлюють.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Крупа Луцького району горіла господарська споруда.Пожежа трапилась 7 вересня близько 14:10, - управління ДСНС у Волинській області.Для гасіння пожежі в господарській споруді рятувальники подали 2 спеціальних пожежних водяних ствола. Зазначається, що вдалось швидко локалізувати пожежу та не допустити поширення вогню по площі та на поряд розташований будинок.Причину пожежі встановлюють.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію