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У Луцькому районі посеред білого дня горів хлів

У Луцькому районі посеред білого дня горів хлів
У селі Крупа Луцького району горіла господарська споруда.

Пожежа трапилась 7 вересня близько 14:10, - управління ДСНС у Волинській області.

Для гасіння пожежі в господарській споруді рятувальники подали 2 спеціальних пожежних водяних ствола. Зазначається, що вдалось швидко локалізувати пожежу та не допустити поширення вогню по площі та на поряд розташований будинок.

Причину пожежі встановлюють.

У Луцькому районі посеред білого дня горів хлів
У Луцькому районі посеред білого дня горів хлів







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Теги: пожежа, Крупа, споруда
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