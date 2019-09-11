Розповіли про стан потерпілих у моторошній аварії в Струмівці





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Двох хлопців 11 та 15 років, які постраждали в ДТП, госпіталізували до обласної дитячої лікарні. У зв'язку із карантином діти перебувають у відділенні обсервації.



"Обоє мають закриті черепно-мозкові травми. Є в одного перелом щелепи, в іншого – перелом плеча. Діти будуть потребувати тривалого лікування і реабілітації", - розповіла завідувачка відділення лікарні Ірина Грабовська.



Керівник центру екстреної медицини Володимир Шмаль зазначив, що на місці аварії працювало 5 бригад швидкої. Чотирьох травмованих із мікроавтобуса доправили до міської лікарні Луцька.



"Доставлено з місця ДТП 4 хворих. Один з них водій і дві жінки, 3 пасажирів. Стан їх середньої важкості. Травми – струс мозку, перелом плеча, хворих кладемо на дообстеження", - розповіла лікарка приймального відділення міської лікарні Юлія Ярмолюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли про стан потерпілих у моторошній аварії в Струмівці, де загинула 60-річна жінка.Про це інформує Суспільне Волині 6 вересня біля 21 години на автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» в селі Струмівка зіткнулися Mercedes-Benz E320 та Mercedes Vito. 22-річного водія Mercedes-Benz E320 затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Двох хлопців 11 та 15 років, які постраждали в ДТП, госпіталізували до обласної дитячої лікарні. У зв'язку із карантином діти перебувають у відділенні обсервації."Обоє мають закриті черепно-мозкові травми. Є в одного перелом щелепи, в іншого – перелом плеча. Діти будуть потребувати тривалого лікування і реабілітації", - розповіла завідувачка відділення лікарніКерівник центру екстреної медицинизазначив, що на місці аварії працювало 5 бригад швидкої. Чотирьох травмованих із мікроавтобуса доправили до міської лікарні Луцька."Доставлено з місця ДТП 4 хворих. Один з них водій і дві жінки, 3 пасажирів. Стан їх середньої важкості. Травми – струс мозку, перелом плеча, хворих кладемо на дообстеження", - розповіла лікарка приймального відділення міської лікарні

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