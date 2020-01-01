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8 вересня на Волині: гортаючи календар

8 вересня на Волині: гортаючи календар
Цього дня день народження у вокаліста луцького гурту «ФлайzZzа» Андрія Тимчука (на фото).

Іменинниками 8 вересня є: Андріан, Наталія.

Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди та професійних успіхів.

Цього дня у Любомлі на Волині народилась Наталія Ужвій, народна артистка СРСР, українська радянська акторка театру і кіно (8 вересня 1898 року — 22 липня 1986 року).

8-11 вересня 1943 відбувся бій українських повстанців із нацистськими окупантами біля села Старий Загорів. Із 43 повстанців 29 загинуло, вони знищили 540 окупантів та 700 поранили.

8 вересня 1948 року у Луцьку було створено автомотоклуб, який згодом переріс в автомобільну школу ДТСААФ.

Цього дня святкують Міжнародний день солідарності журналістів. Це свято було засновано в 1958 році в Бухаресті, на 4 конгресі міжнародної організації журналістів. За задумом депутатів конгресу, у цей день журналісти всіх країн і видань повинні демонструвати світові свою згуртованість, особливо в справі захисту своїх прав.

8 вересня 2011 року почесним лучанином став український письменник-шістдесятник, перший лауреат літературно-мистецької премії імені Агатангела Кримського, заслужений діяч мистецтв України Йосип Струцюк.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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