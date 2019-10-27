На Волині 18-річній дівчині пересадили нирку від рідної матері
Сьогодні, 17:19
У Ковельському МТМО провели одразу дві родинні трансплантації нирки.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.
Довгоочікувану "нову" нирку отримала 18-річна дівчина, яка народилася з вадою сечової системи та була змушена була отримувати сеанси гемодіалізу. До слова, донором її нирки стала мама.
І 32-річний чоловік, що хворіє на запальне захворювання нирок (хронічний гломерулонефрит), та на гемодіалізі перебував вже 4,5 роки. Донором його “нової” нирки став батько.
У медзакладі зазначають, що вперше провели пересадку нирки від донора до рецепієнта з різними групами крові.
Повідомили, що наразі пацієнти гарно себе почувають.
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Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.
Довгоочікувану "нову" нирку отримала 18-річна дівчина, яка народилася з вадою сечової системи та була змушена була отримувати сеанси гемодіалізу. До слова, донором її нирки стала мама.
І 32-річний чоловік, що хворіє на запальне захворювання нирок (хронічний гломерулонефрит), та на гемодіалізі перебував вже 4,5 роки. Донором його “нової” нирки став батько.
У медзакладі зазначають, що вперше провели пересадку нирки від донора до рецепієнта з різними групами крові.
Повідомили, що наразі пацієнти гарно себе почувають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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