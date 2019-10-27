На Волині 18-річній дівчині пересадили нирку від рідної матері

У Ковельському МТМО провели одразу дві родинні трансплантації нирки.Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.Довгоочікувану "нову" нирку отримала 18-річна дівчина, яка народилася з вадою сечової системи та була змушена була отримувати сеанси гемодіалізу. До слова, донором її нирки стала мама.І 32-річний чоловік, що хворіє на запальне захворювання нирок (хронічний гломерулонефрит), та на гемодіалізі перебував вже 4,5 роки. Донором його “нової” нирки став батько.У медзакладі зазначають, що вперше провели пересадку нирки від донора до рецепієнта з різними групами крові.Повідомили, що наразі пацієнти гарно себе почувають.