Через ремонт дороги поблизу Луцька частково обмежили рух транспорту





Про це



Сьогодні там завершують роботи з фрезерування старого шару дорожнього покриття. Згодом тут покриють новий дорожній одяг, завтовшки 30 см, та виконають комплекс заходів з організації та забезпечення безпеки руху.



Під час проведення ремонтних робіт проїзд транспорту ділянкою автошляху Р-14 від вулиці Сосюри у м.Луцьку до с.Дачне (км 4+468 – км 8+150) частково обмежується і здійснюється в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.



Це другий відрізок автошляху Р-14, де цьогоріч проводиться поточний середній ремонт. На 8-кілометровій ділянці Ківерці – Озеро (км 16+829 – км 24+927) уже влаштували основу та перший асфальтобетонний шар дорожнього одягу, проводиться влаштування ліній зовнішнього освітлення, облаштування посадкових майданчиків, планування узбіч та ін.



Роботи на цих двох об’єктах виконує підрядне підприємство ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс".



Окрім того, близько 2 км дорожнього покриття на автошляху Р-14 по селу Тростянець оновили шляхом влаштування вирівнюючого шару з асфальтобетонної суміші.



Ще на 11-кілометровій ділянці від с.Розничі до с.Довжиця цьогоріч влаштували тонкошарове покриття дорожнього одягу з литої емульсійно-мінеральної суміші типу Сларі-Сіл. Це шар зносу, який продовжує термін служби існуючого дорожнього покриття.



Водіїв та інших користувачів автодоріг закликають бути максимально уважними, обережними та відповідальними в місцях проведення ремонтних робіт на автошляхах.

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