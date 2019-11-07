На Львівщині померла 19-річна дівчина, яка хворіла на ботулізм

У Львові померла 19-річна Оля Лох з Кам’янка-Бузького району, яка у серпні хворіла на ботулізм.Впродовж дев’яти днів від 19 серпня, дівчина лежала у реанімації Пустомитівської центральної районної лікарні, а 28 серпня її виписали, - пише видання ZAXID.NET.Вдома дівчині стало погано, вона скаржилася на сильні болі в животі та слабкість, її тіло почало вкриватися синцями. У четвер, 3 вересня, Ольгу Лох госпіталізували до обласної клінічної лікарні у Львові, де наступного дня вона померла.Виявилося, напередодні госпіталізації дівчина їла в’ялену рибу та кальмарів.«Оля мені казала, що їла в’ялену рибу і кальмари, які купила в місцевому магазині «Кег Пива», зараз той магазин закритий», – розповіла ZAXID.NET подруга дівчини Роксолана Коваль.Протиботулічну сироватку для дівчини везли зі Львова. У реанімації під крапельницями Оля була дев’ять днів. Тоді лікарі розцінювали її стан як стабільно важкий.«Що мені казали купувати з ліків, я то все купувала. Потім всі лікарі в Пустомитах почали від неї відмовлятися, не хотіли вони в Пустомитах її лікувати. Якийсь лікар мене витягнув з реанімації в один день і сказав, що її ніхто не хоче лікувати. А на наступний день Олю виписали. Все. Сказали – все, що ми могли, ми вже зробили. І що я мала робити? Я забрала її додому», – розповіла ZAXID.NET мама дівчини Марія Кулина. Жінка переживає сильний стрес, тому їй важко говорити з журналістами.Вже вдома Олі стало гірше, в неї то піднімалася, то падала температура. Тіло почало вкриватися синцямиМама Марія Кулина звернулася до їхнього сімейного лікаря, який написав дочці скерування до обласної лікарні у Львові.«В дівчини з дитинства були проблеми зі здоров’ям, вона мала хворі нирки. І, по ідеї, Оля чи то в інфекційній лікарні, чи то в клінічній мала б продовжувати своє лікування. Але її виписали з Пустомит, я не знаю там тих тонкощів. Потім вони з мамою вже до мене звернулися. Дівчина мала таку зовнішню помірну блідність і я почав робити ті електронні скерування. Скерував я її 2 вересня в обласну лікарню на вулиці Чернігівській у Львові», – пояснив ZAXID.NET сімейний лікар з РеменоваСімейний лікар також розповів, що у дівчини через вроджений полікістоз нирок «не було прогнозів дожити до старості».«В експертизі зазначено, що вона померла від цирозу печінки. Перед смертю в неї відмовили нирки і вже вода в легенях була. Той ботулізм її просто добив і прискорив її смерть».Підтвердити або ж спростувати взаємозв'язок ботулізму з передчасною смертю 19-річної дівчини могла б незалежна експертиза. Головний лікар Пустомитівської районної лікарні Іван Лабай в грубій формі відмовився коментувати ZAXID.NET випадок із 19-річною Ольгою Лох.Як розповіла ZAXID.NET головна епідеміологиня області Наталія Тімко, дівчину виписали з лікарні у задовільному стані.«Суть лікування ботулізму полягає у введені сироватки в перший день після інфікування. Цій пацієнтці сироватку ввели вчасно. Коли її виписували з лікарні у неї вже щезли всі симптоми ботулізму», – додала Наталія Тімко.У неділю, 6 вересня, 19-річну Олю Лох поховали. У її матері залишилося ще четверо дітей.