Назвали важливу умову отримання субсидій





Про це пише



Аби отримати від держави компенсацію для оплати комунальних послуг, споживачі повинні будуть повідомити управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації про зміну постачальника блакитного палива.



Якщо цього не зробити, пільгу можуть порахувати неправильно.



Нововведення дозволить побутовим споживачам самотужки обирати постачальника газу та за менші гроші отримувати якісніші послуги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українці, які хочуть отримати субсидію на газ у новому опалювальному сезоні, повинні будуть виконати одну важливу умову.Про це пише GreenPost , посилаючись на повідомлення Міністерства соціальної політики.Аби отримати від держави компенсацію для оплати комунальних послуг, споживачі повинні будуть повідомити управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації про зміну постачальника блакитного палива.Якщо цього не зробити, пільгу можуть порахувати неправильно.Нововведення дозволить побутовим споживачам самотужки обирати постачальника газу та за менші гроші отримувати якісніші послуги.

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