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На дорозі Ковель – Ягодин водій-порушник хотів «відмазатися» від патрульних хабарем

На дорозі Ковель – Ягодин водій-порушник хотів «відмазатися» від патрульних хабарем
Цих вихідних на автодорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин (382км + 200 км) патрульні зупинили автомобіль Chery Amulet, водій якого не виконав вимогу дорожнього знаку, чим порушив ПДР.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

40-річний чоловік під час спілкування з інспекторами з метою уникнення адміністративної відповідальності запропонував поліцейським неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак продовжував пропонувати неправомірну вигоду в сумі 300 грн.

На місце події патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу Маневицького відділу поліції.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) КК України.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, хабар, водій-порушник, патрульні
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