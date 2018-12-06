На дорозі Ковель – Ягодин водій-порушник хотів «відмазатися» від патрульних хабарем
Сьогодні, 19:39
Цих вихідних на автодорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин (382км + 200 км) патрульні зупинили автомобіль Chery Amulet, водій якого не виконав вимогу дорожнього знаку, чим порушив ПДР.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
40-річний чоловік під час спілкування з інспекторами з метою уникнення адміністративної відповідальності запропонував поліцейським неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак продовжував пропонувати неправомірну вигоду в сумі 300 грн.
На місце події патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу Маневицького відділу поліції.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) КК України.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
40-річний чоловік під час спілкування з інспекторами з метою уникнення адміністративної відповідальності запропонував поліцейським неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак продовжував пропонувати неправомірну вигоду в сумі 300 грн.
На місце події патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу Маневицького відділу поліції.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) КК України.
Головне фото - ілюстративне.
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