На дорозі Ковель – Ягодин водій-порушник хотів «відмазатися» від патрульних хабарем





Про це



40-річний чоловік під час спілкування з інспекторами з метою уникнення адміністративної відповідальності запропонував поліцейським неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак продовжував пропонувати неправомірну вигоду в сумі 300 грн.



На місце події патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу Маневицького відділу поліції.



За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) КК України.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цих вихідних на автодорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин (382км + 200 км) патрульні зупинили автомобіль Chery Amulet, водій якого не виконав вимогу дорожнього знаку, чим порушив ПДР.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.40-річний чоловік під час спілкування з інспекторами з метою уникнення адміністративної відповідальності запропонував поліцейським неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак продовжував пропонувати неправомірну вигоду в сумі 300 грн.На місце події патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу Маневицького відділу поліції.За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) КК України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію