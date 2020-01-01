Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 8 вересня





Про це



Вночi дощ, місцями гроза, вдень без опадiв. Вночi та вранцi слабкий туман. Вiтер захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 7-12°, вдень 16-21°.



У Луцьку завтра, 8 вересня, також прогнозують мiнливу хмарнiсть. Вночi дощ, вдень без опадiв. Вночi та вранцi слабкий туман. Вiтер захiдний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 8 вересня, очікується мiнлива хмарнiсть.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вночi дощ, місцями гроза, вдень без опадiв. Вночi та вранцi слабкий туман. Вiтер захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 7-12°, вдень 16-21°.У Луцьку завтра, 8 вересня, також прогнозують мiнливу хмарнiсть. Вночi дощ, вдень без опадiв. Вночi та вранцi слабкий туман. Вiтер захiдний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію